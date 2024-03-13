Rekabet kızıştı, devlet miktari yükseltti! Her benekliye 25 lira

Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz sularını istila eden zehirli ve benekli balon balıklarının Karadeniz’e çıkışını durdurmak için avcılara kuyruk başına ödenen miktar yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya çıkarıldı. Diğer balon balıklarına da yüzde 400 zamla 2,5 lira yerine artık 10 lira ödenecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ

Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’e yerleşen, hem balıkçıların ağlarına hem de balık popülasyonuna zarar veren zehirli ve benekli balon balıkları, Ege ve Marmara’dan sonra geçtiğimiz yıldan itibaren Karadeniz’de de görülmeye başladı. Zehri siyanürden daha etkili olan balon balığı, geldiği bölgelere uyum sağlayarak gelişimini ve popülasyonunu hızla artırıyor. Doğal avcısı olmadığı için popülasyonunun kontrol altına alınması zor olan balon balığının, yayılmasının en büyük sebebinin artan deniz suyu sıcaklığı olduğu belirtiliyor. Balon balığının popülasyonu ile yayılma hızını düşürmek için devlet tarafından balıkçılara yakalanan her balon balığı başına destekleme yapılıyor.

ALIMLAR BAŞLIYOR

Resmî Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar ile birlikte bu ödeme tutarı arttırıldı. Geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri ile istilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara adet başına yapılan doğrudan destekleme ödemesi güncellendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada “Daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkarıldı” dedi. Balon balığı alımlarına başlayacaklarına duyuran Bakan Yumaklı “Sucul biyoçeşitliliğimizin ve su ürünleri kaynaklarımızın korunması amacıyla istilacı türlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadesini kullandı.

YANLIŞ BEYANA YAPTIRIM

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024, 2025 ve 2026 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Ödemelerin denetimini sağlayacak tedbirleri de bakanlık alacak. Birimler, ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve hazırladıkları belgelerden sorumlu tutulacak. Yanlış beyan ve haksız uygulamalarda ise idari işlem yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılacak. Haksız yere yapılan ödemeler, gecikme zammı oranları da dikkate alınarak faiziyle birlikte geri alınacak.

GİRİŞİMCİYE ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 183 bin 974 balon balığı yakalandı.

Yaklaşık 14 milyon yeni balon balığının ekosisteme girişinin engellendi. Balon balığı derisinin çanta, ayakkabı ve cüzdan olarak işlenmesi talebi kabul edildi. Balıklar, girişimcilere ücretsiz verildi.

İlaç, deri, tekstil sanayide değerlendirildi. Yaklaşık 12 ton balık ekonomiye kazandırıldı.

İlaç sanayiinde bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere de bir firmanın Türkiye’deki temsilcisi aracılığıyla toplam 1.600 kilogram balon balığı alımı gerçekleştirildi.

KARADENİZ'DE MAVİ YENGEÇ TEHLİKESİ

Ege ve Akdeniz’de balıkçıların korkulu rüyası hâline gelen ‘mavi yengeçler’, Karadeniz’de de görüldü. Boyları 22 santimetreye kadar büyüyen yengeçler, ağları yırtarak zarar veriyor. Bir mavi yengeci tezgâhında sergileyen balık satıcısı Onurcan Köse “19 Mayıs açıklarında ufak kayıkçıların attığı ağdan çıktı. Bir yıldır ağlarda görülüyor” dedi. Erdi Demir SAMSUN İHA