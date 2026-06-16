İstanbul'da M.D. isimli genç, evlenmek istediği genç kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurarak öldürdü. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta dün gece 01.00 sıralarında M.D., motosikletiyle evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti.

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ATEŞ EDİP KAÇTI

M.D. ile kızın ailesi arasında sorun yaşandığı öğrenildi. Bir süre sonra evin yanına gelen kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed ile M.D. arasında tartışma çıktı. M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti. Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hazem Muhammed hayatını kaybetti.

Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

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