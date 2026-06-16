Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü
İstanbul'da M.D. isimli genç, evlenmek istediği genç kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurarak öldürdü. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.
- Olay dün gece 01.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi.
- Şüpheli M.D., evlenmek istediği kızın ailesiyle sorun yaşıyordu.
- Kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed ile çıkan tartışma sırasında M.D., silahla Muhammed'e ateş etti.
- Hazem Muhammed hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Polis, şüpheli M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta dün gece 01.00 sıralarında M.D., motosikletiyle evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti.
ATEŞ EDİP KAÇTI
M.D. ile kızın ailesi arasında sorun yaşandığı öğrenildi. Bir süre sonra evin yanına gelen kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed ile M.D. arasında tartışma çıktı. M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti. Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hazem Muhammed hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.