Kâbe’i Muazzama’nın ipek örtüsü değiştirildi. Özel bir merasim ile metaf alanına getirilen tel kırma işi ile bezinmiş örtü özel ekiplerin 8 saate yakın süren çalışması ile yerine asıldı.

Hazreti İbrahim aleyhisselam tarafından inşa edilen ve "Allah'ın evi" manasına gelen Beytullah ismi ile de bilinen Kâbe’i Muazzama, Müslümanların kıblesi olarak en mukaddes yer olarak biliniyor.

İslam'ın 5 şartından birisi olan hac ibadetinin gerçekleştiği mekan olan Kabe'de her sene yüz binlerce Müslümanın hacı oluyor.

Milyonlarca kişinin ziyaretine geldiği Kâbe’i Muazzama'da ipek örtü her yıl değiştiriliyor.

SÜRRE ALAYLARI

Harem bölgesinin Osmanlı hakimiyetine girdiği dönemlerde İstanbul’da hazırlanarak özel olarak yola çıkan Sürre Alayları ile mübarek emanetler gönderiliyordu.

İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde tasarlanan ve ipek ile dokunan Kâbe örtüsü, Sultan Abdülaziz Han tarafından en son 1861 yılındaki nakibüleşrâfların (Seyyidlerin şeceresini tutan kişi) nezaretinde İstanbul’dan yollanmıştı.

Hicri yılbaşı geleneği bozulmadı! Yeni Kabe örtüsü böyle değiştirildi

1448 YILININ ÖRTÜSÜ

Günümüzde ise Mekke-i Mükerreme’de kurulan bir atölyede otomatik tezgahta dokunan ana ipek kumaşın üzerine nakış ustalarının el işi ile ayeti kerimeler ve ismi celaller (Allahü Teala'nın isimleri) madolyon şeklinde işleniyor.

Hicri yılbaşı geleneği bozulmadı! Yeni Kabe örtüsü böyle değiştirildi

Bu atölyede yaklaşık 40 kişi çalışıyor ve sadece işleri, her yıl yenilenecek örtüyü hazırlamak olan bu ekip, 2022 yılından bu tarafa örtüyü hicri yılın son günü Kâbe’ye gönderiyorlar.

Hicri 1448 yılının ilk günü olan 16 Haziran 2026 tarihinde asılması tamamlanan örtü, her zamanki ihtişamı ile pırıl pırıl göz kamaştırıyor.

Bu sene umre ziyaretinin yoğun olduğu günlerde serilen örtü, tavafın en yoğun olduğu anlarda da çalışma durmadan yerine yeni hicri yılın ilk günü asılmış oldu.

Hicri yılbaşı geleneği bozulmadı! Yeni Kabe örtüsü böyle değiştirildi

Hicri yılbaşı geleneği bozulmadı! Yeni Kabe örtüsü böyle değiştirildi

Hicri yılbaşı geleneği bozulmadı! Yeni Kabe örtüsü böyle değiştirildi

Hicri yılbaşı geleneği bozulmadı! Yeni Kabe örtüsü böyle değiştirildi

Hicri yılbaşı geleneği bozulmadı! Yeni Kabe örtüsü böyle değiştirildi

Hicri yılbaşı geleneği bozulmadı! Yeni Kabe örtüsü böyle değiştirildi

Hicri yılbaşı geleneği bozulmadı! Yeni Kabe örtüsü böyle değiştirildi

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