Bahtiyar insanlar

Kıyamet gününde, bahtiyar bazı kimseler vardır. Bunlar hiç sıkıntı çekmeyecek, huzur içinde Rabbimizin rahmet gölgesi altında bulunacaklardır.

Kıyamet günü çok sıkıntılı bir gündür. Güneş alt tabakalara inmiş, insanlar kan ter içinde, hesaplar görülüyor, amel defterleri dağılıyor. Cehennem gözler önünde, alevleri göklere yükseliyor...

Hesabı iyi çıkmayanlar herkesin gözü önünde ateşe atılıyor ve cayır cayır yanıyor...

Cehenneme atılanlara denilecek ki: "Dünyada iken sakınmadığınız veya inkâr ettiğiniz, yoktur dediğiniz cehennem var ya, işte budur, girin bakalım ve müstahak olduğunuz cezanızı çekmeye başlayın!"

Korkunç sıkıntılı ve büyük panik yaşanacak bugünde bahtiyar bazı kimseler vardır. Bunlar hiç sıkıntı çekmeyecek, huzur içinde Rabbimizin rahmet gölgesi altında bulunacaklardır.

Hadis-i şerifte bildirilen ve müjde verilen bu insanlar yedi sınıftır:

1- Emri altındakilere adil davranan idareci. Bu bir müdür, bir işveren, bir aile reisi olabilir.

Sevmek ayrı şeydir. Birisini daha çok seviyor olabiliriz fakat hak hukuk da ayrı şeydir. Herkese hakkını vermeli ve kimseye zulmetmemeliyiz.

2- Genç olmasına rağmen nefis ve şeytana uymayan, Yaratıcısının emirlerine önem veren, ibadetlerini yapan ve haramlardan sakınanlardır.

Gençlikte, nefis şeytan ve kötü arkadaş bütün güçleri ile insana musallat olur, kötülüklere yönlendirir. Düşman, ne kadar güçlü olursa, onu mağlup etmek de o kadar kıymetlidir.

3- Gönlünü mescitlere bağlayanlar. Mescitler, camiler Beytullahın şubeleridir. Rabbimizin yeryüzünde en sevdiği yerlerdir. Orada meleklerle arkadaş olur, namazlarımızdan da yirmi yedi kat sevap kazanırız.

4- Allah için birbirini seven iki kişi. Hiçbir menfaat düşünmeden, karşılık beklemeden bu sevgiyi elde edenler, bunlar da ebedi saadetin namzetleridir.

5- Makamı, mevkii ve güzelliği yerinde olan bir kadından çirkin bir teklif alan, fakat "Ben Rabbimden korkuyorum" diye onu reddeden insan.

Böyle çirkin bir teklifi reddettiği için Yusuf aleyhisselam dünyada da büyük nimetlere kavuştu, ahiretteki malum. Yaratılmışların en şereflileri olan Peygamberlerden bir tanesidir...

Yusuf aleyhisselamın imtihanı çok ağırdı. Kendisi çok genç idi, nefsani arzuların en çok galebe çaldığı zamanıydı.

Teklif efendisinden geliyordu. Hiç kimse efendisinin arzusunu istemese bile kırmak istemez, üstelik davet de güzelliği dillere destan olan birinden geliyordu. Yusuf aleyhisselam garipti... İnsan memleketinde bazı günahları yapmaktan çekinir, gören olursa ayıp olur, rezil olurum düşüncesiyle. Buna rağmen Allah korkusu galip geldi ve imtihan kazanıldı.

6- Sağ elinin verdiğinden, sol elinin haberi olmayacak kadar gizli sadaka verenler. Böyle sadaka riya olmadığı ve ihlasla verildiği için, sahibini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmaya vesile olacaktır.

7- Yalnız kaldığı zaman Rabbini zikreden ve bu zikir esnasında gözyaşı dökenlerdir.

Rabbimiz iki damlayı çok sever; bir, dinini yaymak için muharebe meydanlarında akıtılan kan damlası; iki, O'nun aşkıyla dökülen gözyaşı damlası...

M. Said Arvas'ın önceki yazıları...