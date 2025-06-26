Hicri yılın ilk gününde Kabe örtüsü değiştirildi! Yeni Kisve-i şerif dualarla yerleştirildi

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte 1447 Hicri yılın ilk gününde Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Suudi Arabistan tarafından yapılan yenileme çalışması kameralara yansırken, Kisve-i şerif de denilen yeni Kabe örtüsü dualarla yerleştirildi. İşte Kabe örtüsünün o görüntüleri ve özellikleri...

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Kurumundan yapılan açıklamada, Kabe örtüsünün değiştirilme işleminin dün akşam 154 kişilik uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan, Kabe örtüsünü her yıl Zilhicce ayının 9. günü olan Arefe Günü değiştiriyordu ancak bu uygulama 2022 yılında değiştirilmiş, örtü yenileme işlemi Hicri yılın ilk günü olan 1 Muharrem'e alınmıştı.

Bu yıl da 1 Muharremde değişikliğin yapılacağı açıklanmıştı.

Yeni çekilen 47 parça ve 1415 kilogramlık örtünün değiştirme işlemi saatler sürdü.

Kabe örtüsünün yapılması için yaklaşık 825 kilogram saf ipek, 180 kilogram gümüş ve altın kullanıldı.

KİSVE-İ ŞERİF

Kabe örtüsü "Kisve-i Şerif" olarak da biliniyor. Yenisiyle değiştirilen eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra müzelerde sergilenmesi için İslam ülkelerine gönderiliyor.

Gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan Kabe’nin kuşağında Kur’an-ı Kerim’den ayetler yer alıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DİKİŞ MAKİNESİYLE ÜRETİLDİ

Kabe örtüsü, Mekke’de bulunan Kral Abdulaziz Kisve Kompleksi’nde üretiliyor.

Komplekste yaklaşık 200 usta ve idari personel görev yapıyor. Ayrıca burada, uzunluğu 16 metreyi bulan ve bilgisayar destekli çalışan dünyanın en büyük dikiş makinesi de bulunuyor.

KABE ÖRTÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Kabe örtüsünde yüksek kaliteli siyah boyalı doğal ipek kullanılıyor.

Kabe’nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları da siyah renkli ipekli bir kumaş. Buraya kelime-i şehadet işleniyor ve çatıya yakın kısmında çevresine altın işlemeli bir şerit geçiriliyor; kemer biçiminde olan bu şeritte de Kur’an-ı Kerim ayetleri işleniyor.

Kisve-i şerif 14 m. uzunluğunda ve 0,95 m. genişliğinde kırk sekiz parçadan meydana geliyor; tamamı 638,4 m2’den oluşuyor.

Yukarı kısımdaki Kabe’nin dört tarafını çevreleyen yazı kuşağı (hizâm) birbirine eklenmiş on altı parçadan oluşuyor; uzunluğu 45 m., genişliği 0,95 metre.

Bu kuşağın altında yine on altı parçadan meydana gelmiş, ancak birbirine eklenmeden aralarına içlerinde ayet ve esmâ-i hüsnâ yazılı daireler konmuş ikinci bir kuşak yer alıyor.