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Kâbe örtüsü için Sultanahmet’e tezgâh kurulmuş!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kâbe örtüsü için Sultanahmet’e tezgâh kurulmuş!
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Napolyon’un ordularının Mısır’ı işgal ettiği 18. asrın son yıllarında, Kâbe örtüsünün (Kisve-i şerif) Sultanahmet Camii’nde imal edildiği ortaya çıktı.

KORAY ERDOĞAN - İstanbul Üniversitesi’nden Ayşenur Erdoğan’ın son araştırmasına göre; Fransız kuşatması başlayınca Mısır’da üretilen Kâbe örtülerinin yenilenmesi riske girmiş. Bu geleneği sürdürmek isteyen Osmanlı idaresi ise Sultanahmet Camii’nin revaklı avlusunu âdeta bir tekstil atölyesine dönüştürmüş.

Söz konusu araştırmaya göre; camiye ilk etapta 32 tezgâh kurulmuş ve Mehterhane’den getirilen kumaşlarla dokuma yapılmış. Kâbe örtüsü, 1798-1801 yılları arasında tam dört defa tarihî mabedin avlusunda üretilmiş. Kapı perdesi, anahtar kesesi ve Makam-ı İbrahim örtüsü de meşhur camide imal edilmiş. Mısır, 1801’de Osmanlı kontrolüne tekrar geçtikten sonra kisvenin üretimi Kahire’de devam etmiş. Ancak daha sonraki dönemlerdeki -mesela Sultan II. Mahmud ve Sultan II. Abdülhamid zamanında- benzer krizler sırasında bu gelenek İstanbul’da kısa süreliğine yeniden canlandırılmış. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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