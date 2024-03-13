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Haberler > Ekonomi > Prim borcu gecikme cezası %3’e çıkarıldı

Prim borcu gecikme cezası %3’e çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Prim borcu gecikme cezası %3’e çıkarıldı
Sgk, Gecikme Cezası, Orta Vadeli Plan, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ödenmeyen sigorta prim borcuna uygulanan yüzde 2’lik gecikme cezası yüzde 3’e çıkarıldı.

HABER MERKEZİ 

Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre SGK’nın prim ve diğer alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi durumunda, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanacak.

Bu oran 2010 yılından itibaren yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

Yüzde 3’lük gecikme cezası uygulaması 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak. Hükûmetin uygulamaya koyduğu Orta Vadeli Plan’da da ‘Prim borçlarının takip ve tahsilatı aktif bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacağı’ hedefi yer alıyordu. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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