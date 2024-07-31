Eylül ayında açıklanacak! Yeni OVP'nin ağustosta tamamlanması bekleniyor

2025-2027 dönemini kapsayan ve hazırlık çalışmaları süren yeni OVP’nin 2024 yılının Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ / ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan Orta Vadeli Program’ın (OVP) güncellenmesine ilişkin çalışmalar başladı.

Hâlihazırda takip edilen OVP’nin temel politika çerçevesine bağlı kalınarak ve ulusal ve küresel gelişmeler dikkate alınarak güncellenmesinin planlandığı ifade edildi. 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’nin hazırlık çalışmalarının yine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmekte olduğu ve yeni OVP’nin 2024 yılının Ağustos ayında tamamlanmasının beklendiği vurgulandı. Gelecek üç yılı kapsayacak OVP’nin, eylül ayının ilk haftasında yayımlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

OVP NEDİR?

OVP; makropolitikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanı olarak biliniyor. Yürürlükte olan OVP (2024-2026) geçen yıl 6 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Mevcut OVP’de enflasyonun 2026’da tek haneye düşmesi hedeflenirken, 2026 yılı sonunda TÜFE’nin yüzde 8,5 olması öngörülüyordu. Ayrıca, büyüme oranının da 2026’da yüzde 5’e çıkarılması planlanıyordu. Orta vadede tek haneye düşürülmesi hedeflenen işsizliğin de 2024’te yüzde 10,3 çıktıktan sonra 2025’te yüzde 9,9 ve 2026’da 9,3’a düşmesi bekleniyordu.