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    • Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten OVP mesajı: Kararlılıkla uyguluyoruz

    Bakan Şimşek'ten OVP mesajı: Kararlılıkla uyguluyoruz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Şimşek&#039;ten OVP mesajı: Kararlılıkla uyguluyoruz
    Bakan Şimşek, OVP, Mehmet Şimşek, Fiyat İstikrarı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu. Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen OVP'yi kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, "Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir" dedi.

    X hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiklerini söyleyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

    "OVP'Yİ KARARLILIKLA UYGULUYORUZ"

    "Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.

    Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir.

    Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz.

    "EKONOMİMİZ YERELDE BAŞLAYAN KALKINMA İLE DEĞER ÜRETECEK"

    Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri’de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik.  

    Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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