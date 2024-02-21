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    • Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz

    Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz
    Bakan Şimşek, TAM, ATM, Tasarruf, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu Türkiye'nin ATM Merkez Projesi (TAM) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "TAM altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak. Bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın himayesinde kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023 yılında uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi (TAM) meyvelerini vermeye başladı.

    Konuyla ilgili X hesabı üzerinden paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye’nin ATM Merkezi Projesi TAM ile vatandaşlarımızın finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırıyoruz. TAM altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak. Bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

    AYLIK 35 MİLYAR LİRAYI BULAN 20 MİLYON İŞLEM

    TAM ile ilgili soruları cevaplayan Şimşek, Türkiye'de her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da özellikle dışa bağımlı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını optimize ederek verimliliği artırma doğrultusunda birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

    Şimşek, platforma dahil her bankanın yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını söyledi.

    2023 yılında uygulamaya alınan TAM Projesi'nin bugün 5 bin 200 ATM'ye ulaştığını belirten Şimşek, "TAM, Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verilen, aylık 35 milyar lirayı bulan 20 milyon adet finansal işlemin gerçekleştirildiği bir sistem haline gelmiştir. Böylelikle, uygulanan ölçek ekonomisiyle altyapı ve işletim maliyetlerinde tasarruf ve verimlilik artışının yanı sıra finansal hizmetlere erişimde de büyük kolaylık sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

    MALİYETLER DÜŞÜYOR

    Bakan Şimşek, söz konusu projeyle, ATM'lere konulan nakit paranın optimizasyonunun da yönetilebildiğini, fon gereksinimi ve maliyetlerin de azaltıldığını vurguladı.

    ATM SAYISI 19 BİNE ULAŞACAK

    Projeye dair ileriye dönük hedeflerini de paylaşan Şimşek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayısı 19 bine ulaşacak. Bankaların ATM ithalatı kaynaklı giderlerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak. Diğer operasyon ve saha maliyetlerindeki azalış ve nakit optimizasyonu sayesindeki tasarruf ile birlikte, Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak." dedi.

    ÜCRET VE KOMİSYON UYGULAMASI YOK

    Şimşek, dünyadaki benzer örneklerde kullanıcıların sadece, para çekme ve bakiye görüntüleme gibi kısıtlı işlem seti (3-6 işlem) ile ortak ATM'leri kullanabilirken TAM projesinde, bankaların tüm işlem setine erişim sağlanabildiğini bildirdi.

    Mevcut müşteri deneyimi korunarak 1.000'i aşkın işlem gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Şimşek, TAM Projesi'ni benzerlerinden ayıran diğer uygulama farklılıklarını şu sözlerle anlattı:

    "Örneğin, ortak ATM projelerinde işlemler her bankanın kendi sistemi üzerinde gerçekleştirilirken, TAM'da tek platform üzerinde yönetilen bir sistem kullanılıyor. TAM'ın tüm yazılımları tekilleştirilmiş ve standart hale getirilmiş, teknolojisi ve mimarisi itibarıyla genişleme ve büyümeye açık bir platform olarak tasarlanmış olması da teknoloji çağında önemli bir avantajı beraberinde getiriyor.

    TAM Platformu'nda, TAM üyesi banka müşterileri için temel bazı ücret ve komisyon uygulamalarının ortadan kalkması da hem kullanıcı maliyetlerini hem de üye bankaların maliyetlerini azaltıyor."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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