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    • Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten Merkez'in yıl sonu enflasyon tahminine ilk yorum: Hedefe yaklaşıyoruz

    Bakan Şimşek'ten Merkez'in yıl sonu enflasyon tahminine ilk yorum: Hedefe yaklaşıyoruz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Şimşek&#039;ten Merkez&#039;in yıl sonu enflasyon tahminine ilk yorum: Hedefe yaklaşıyoruz
    Enflasyon, Merkez Bankası, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 37,8'e gerilediğini belirterek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor." ifadesini kullandı. 

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

    Beklentilerdeki iyileşmeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

    "Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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