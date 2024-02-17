Bakan Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuştu: Enflasyon beklentisi düşüyor, bu cesaret verici

“Enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacağız” diyen Bakan Şimşek, yılın ikinci yarısında enflasyonun kayda değer oranda düşmüş olacağını, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin program hedeflerine yakınsamaya devam ettiğini söyledi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu İstanbul’da gerçekleştirildi. Forum kapsamında düzenlenen ‘Bakanlar Paneli Oturumu’na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih ve Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nun açılışında yaptığı sunumda, Türkiye ve Suudi Arabistan’daki fırsatlara dikkat çekerken, enflasyonla mücadelede alınan mesafeye ilişkin bilgiler verdi.

21 İŞ ANLAŞMASI İMZALANDI

Forum kapsamında, Suudi Kalkınma Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması ile birlikte toplam 6 mutabakat zaptı imzalanırken, Türk ve Suud firmaları arasında da 21 iş anlaşması yapıldı.

ENFLASYONU DÜŞÜRÜRKEN SIRA DIŞI BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ

Bakan Şimşek “2026’ya kadar fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Mali sağlığı düzeltiyoruz, büyük depremden kaynaklanan hasarı onarıyoruz, eksikleri azaltıyoruz, daha da önemlisi bu kazanımları sürekli kılmak için yapısal reformlar uygulayacağız. Enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacağız, konvansiyonel para politikaları uygulanacak, para politikalarının sıkılaştırılması işe yarayacak. Yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak. Enflasyon azaltılmasına giden yol; enflasyonun bu yıl yüzde 30’ların ortalarına düşmesini, gelecek yıl yüzde 14 civarına düşmesini, 2026’da tek haneliye düşmesini hedefliyoruz. Bu, küresel deneyimle uyumlu bir öngörü” dedi. Cari açığın bu yılın ilk yarısında 30 milyar doların altına ineceğine işaret eden Şimşek “Rekabetçi bir ekonomi inşa etmek istiyorsanız, üretken bir ekonomi ortaya koymak istiyorsanız ve uzun vade büyüme potansiyelini geliştirmek istiyorsanız bunun tek yolu yapısal dönüşüm. OVP programımızın işe yaradığına dair güçlü kanıtlar var” diye konuştu.

PİYASA TAHMİNİ YÜZDE 37’YE DÜŞTÜ

Bakan Şimşek, TCMB’nin reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin yüzde 39,09’dan yüzde 37,78 seviyesine gerilemesini de değerlendirdi. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin program hedeflerine yakınsamaya devam ettiğine işaret eden Mehmet Şimşek, şöyle konuştu: Enflasyon beklentileri düzeldiği için piyasa, enflasyonun önümüzdeki 12 ayda yüzde 40’ın altına düşeceğini öngörüyor ve piyasa şu an hedeflediğimiz rakamlara çok yakın, bu da bize cesaret veriyor. Net portföy girişleri seçimlerden sonra ivme kazanacak. Türkiye’nin risk primi geriledi, kur oynaklığı azaldı.

12 YILDA 100 MİLYAR DOLAR YENİLEBİLİR ENERJİ YATIRIMI YAPACAĞIZ

Bakan Şimşek “2030’a kadar 3 trilyon dolar yatırımdan bahsediyoruz. STA ticaret ve yatırımı hızlandıracaktır” dedi. Türkiye’nin turizmde bir başarı hikâyesi elde ettiğini belirten Şimşek “Burada Suudi Arabistan’a yardımcı olabiliriz. Suudi Arabistan’da dünyanın en büyük projelerinden bazılarının inşaatı başlamış durumda ve biz bunun bir parçası olmak istiyoruz” diye konuştu. Türkiye ve Suudi Arabistan’ın üçüncü ülkelerde de birlikte çalışabileceğine işaret eden Şimşek “Suudi Arabistan savunma sanayisini yerelleştirmeyi amaçlıyor. Biz, birlikte tasarlamak, birlikte geliştirmek, birlikte üretim ve birlikte küresel ihracat yapma projelerine açığız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin son 20 yıldaki altyapı yatırımlarına dikkat çeken Şimşek, şöyle konuştu: Altyapıya ciddi yatırım yaptık, gelecek 20 yılda 200 milyar dolar yatırım yapacağız. 12 yılda 100 milyar dolar yenilebilir enerji yatırımı yapacağız.

MEHMET ŞİMŞEK: TÜRK ÜRETİCİLERE YÖNELDİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki üreticilerle iş yapmaya yöneldiğini belirterek “Türkiye’nin müteahhitlerine, Türkiye’nin iş insanlarına doğru dönüyorlar. Onlar da Türk şirketleriyle çalışmak istiyorlar” dedi. Şimşek, kamu-özel sektör iş birliği bakımından Türkiye’nin güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

AHMED AL KHATEEB: TÜRKİYE’YE YATIRIM ALTIN BİR FIRSATTIR

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, uzun süre petrokimyasallarla çok uğraşıp diğer sektörleri unuttuklarını dile getirerek “2030 vizyonu çerçevesinde turizm, madencilik, spor gibi sektörlere yoğunluk veriyoruz. Türkiye’de yatırım yapmak altın bir fırsattır. Suudi Arabistan, 2030 vizyonu için milyarlarca dolar harcıyor. Yollar, ulaşım, havaalanları, trenler, demir yolları, inşaat şirketleri için şahsen daha iyi bir ülke bulabileceğimizi sanmıyorum. Yani gelecek 10 veya 20 yılda bu kadar yatırım yapacak başka bir ülke yok. Suudi Arabistan’daki müteahhitlerin artık kapasiteleri yok, kapasiteye ihtiyacımız var” diye konuştu.

ERSOY: VİZE KALKTI ZİYARETÇİ ARTACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022’de 500 bin, 2023’te 800 bin Suudun geldiğini, bu yıl 1 milyon kişi beklediklerini söyledi ve ekledi: e-Vize sayesinde Türklerin Suudi Arabistan ziyareti arttı. Biz S. Arabistanlılar için vize uygulamasını kaldırdık. Bunun da ziyaretçi sayısını artıracağını düşünüyorum.

KHALİD A. AL FALİH: 1,6 TRİLYON DOLARLIK POTANSİYEL

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, iki ülkenin birlikte iş yapması konusunda önemli fırsatlar olduğuna dikkati çekerek, Afrika’da ortak hareket edebileceğini söyledi. Falih “Orta Doğu’da yardım ve yeniden inşa etme konusunda fırsatlarımız bulunuyor. Büyük projelerde Türk iş dünyasının yer alma fırsatı var. 1,6 trilyon dolar değerinde ihale edilecek yatırım fırsatları bulunuyor. Türkiye’deki inşaat şirketlerinin 1,6 trilyon dolarlık dev bir piyasadan pay alma fırsatı söz konusu” dedi.