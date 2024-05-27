Faiz 'sarı metal'e yol verecek mi? İşte altında haftanın ilk fiyatları...

Altında son dakika! 27 Mayıs gram altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın 2.427 TL ve ons altın 2.343 dolardan haftaya başlıyor. Cuma kapanışına göre altın fiyatları yüzde 0,40 primli gözüküyor. Ancak ABD başta olmak üzere rezerv paralarda faiz indirimi süreçlerine dair belirsizlikler, altın fiyatlarını frenliyor. Son olarak FED’den faiz indirim beklentisi 1 adede kadar düştü. Analistler, altında geri çekilmelerde kademeli ve uzun vadeli alım öneriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Altın fiyatları geçen hafta yüzde 3,20 düşerek, en fazla kaybettiren yatırım enstrümanı olmuştu. 2450 dolarla rekor kıran ons altın, 2325 dolara kadar gerilemişti. Gram altın da aynı süreçte 2536 TL ile zirve yapıp, 2410 TL’ye kadar çekilmişti.

Son dönemde FED başta olmak üzere rezerv paralarda faiz indirimi süreçlerine dair belirsizliklerin artması altın fiyatlarını da frenlerken; yeni haftada ons ve gramda hafif tepki alımları dikkat çekiyor.

27 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 27 Mayıs altın fiyatı 2427 TL’den yeni haftaya başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da ise gram fiyatı 2429 TL-2469 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 8 TL, yarım altın 8 bin 10 TL ve tam altın da 15 bin 970 TL fiyatla satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altında işlemler ise 2343 dolardan devam ediyor. Fiyatlarda, geçen cuma kapanışına göre yüzde 0,40 civarında sınırlı da olsa yükseliş dikkat çekiyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Ons altın üzerinde dolar başta olmak üzere Euro ve sterlin gibi rezerv para birimlerinde faiz indirimi beklentileri önemli ölçüde belirleyici oluyor. ABD’den gelen son veriler enflasyonist baskıların devamına işaret ederken, FED’den ilk faiz indirimi beklentisi eylül ayından da öteye kaydı. Piyasalar, özellikle geçen hafta açıklanan FED tutanaklarında “temkinli-şahin” bir duruşun ortaya çıkmasının ardından, ilk faiz indiriminin yüzde 63 ihtimalle kasım toplantısında geleceğini fiyatlamaya başladı.

DİĞER MERKEZ BANKALARI NE YAPACAK?

Bu arada Avrupa merkez Bankasının da (ECB) her ne kadar haziranda faiz indirse de, buna bir seri halinde devam etmeyeceği, “bekle-gör” konumunda kalmaya başlayacağı belirtiliyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel; ECB’nin, ilk indirimin ardından, bunun devam edeceği yönünde bir taahhütte bulunamayacağını söyledi. İngiltere Merkez Bankası’nın da bu yıl 2 defa faiz indirimine gidebileceği, ilk indirimin ise eylülde gelebileceği ifade ediliyor.

Küresel faizlere yönelik bu beklentiler ons altın üzerinde baskı oluştururken; ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,45 ve dolar endeksi 104,70 seviyesinden haftaya başlıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Kısa vadede çok güçlü düşüş beklememekle birlikte, 2300 dolar üzerinde tutunan, 2300-2400 dolar bandında yatay seyreden bir ons altın fiyatı görebiliriz. Bu hafta cuma günü ABD’de çekirdek enflasyon verisi gelecek. FED’in en çok baktığı bu veride beklenti üzeri artış gelmesi halinde, altın, alım fırsatı verebilir. Orta ve uzun vade için kademli alım stratejisi daha doğru olabilir. Altında güçlü yükseliş ise, faiz indirimleri daha güçlü fiyatlanacağı için dördüncü çeyrek başında gözlemlenebilir” değerlendirmesinde bulundu.