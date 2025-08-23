Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Faiz yok, kredi yok, o belediyede ev alımı için 'altın' fırsat! "Kira öder gibi sahip olacaklar"

Faiz yok, kredi yok, o belediyede ev alımı için 'altın' fırsat! "Kira öder gibi sahip olacaklar"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Faiz yok, kredi yok, o belediyede ev alımı için &#039;altın&#039; fırsat! &quot;Kira öder gibi sahip olacaklar&quot;
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, sosyal konu projesiyle 10 bin aileyi kira öder gibi ev sahibi yapmayı planlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kredi yok, faiz yok, banka yok, ara ödeme yok" diyerek detayları açıkladı.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından, "herkes ev sahibi olacak" mottosuyla sosyal konut projesi hayata geçirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce 5 bin 500 vatandaşın kira öder gibi ev sahibi yapıldığı hatırlatılarak, Aile Yılı'nda aynı şartlarda 10 bin ailenin ev sahibi yapılacağı ifade edildi.

Faiz yok, kredi yok, o belediyede ev alımı için 'altın' fırsat!

"FAİZ YOK, KREDİ YOK, ARA ÖDEME YOK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, herkesin ev sahibi olması için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bu yılın Aile Yılı olması nedeniyle konutu olmayan vatandaşlara Şahinbey Belediyesi olarak sosyal konut yapmak için harekete geçtiklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Değerlendirme süreci devam ediyor ve ödeme planını oluşturduk. Özellikle şunu belirtmek istiyorum kredi yok, faiz yok, banka yok, ara ödeme yok. Belediye imkanlarımızla 10 yıl 120 ay vade imkanı sunuyoruz. Konut maliyetinin yüzde 20'si olan 420 bin lira peşinatı da tek seferde talep etmiyoruz.

Faiz yok, kredi yok, o belediyede ev alımı için 'altın' fırsat!

KONUTLAR 2026 YILINA KADAR TESLİM EDİLECEK

Tahmazoğlu, vatandaşları yormamak için bu ödemeyi dört eşit taksit halinde aldıklarını, 105 bin liralık ilk taksidin 2026 ocak ayında, diğer taksitlerin ise nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeneceğini ifade etti.

Peşinat dışında başka bir ödeme alınmayacağının altını çizen Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

Evinize yerleşmeden taksit ödemeyeceksiniz. Konutlarımızı 2026 yılının sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. Ödemelerinizi ise 2027 yılı ocak ayı ile başlayacak ve ilk taksit 14 bin lira olup kalan borcunuzu ise her yılın sonunda TÜFE oranında güncelleyeceğiz. Amacımız sizleri yormadan, kira öder gibi kolayca ev sahibi yapmak. Konutlarımız şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Yuvalarınızda huzurunuz ve bereketiniz daim olsun.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şifa arayışı faciayla bitti! Yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Peşin ödeyene yüzde 15 indirim! TOKİ 32 ilde 312 arsayı satışa çıkardı - EkonomiTOKİ 32 ilde 312 taşınmazı satışa çıkardıMilyonların zammı belli oluyor! Memur ve memur emeklisi için yeni gelişme - EkonomiMemur ve memur emeklisi için yeni gelişmeNazara iyi geldiği söyleniyor! Dağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyor - EkonomiDağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyorAsırlık lezzet! 2,5 saatte pişiyor, kilosu 1.300 liradan satılıyor - EkonomiAsırlık lezzet! 2,5 saatte pişiyor, kilosu 1.300 liraOltaya balık yerine takılan canlı şoke etti - EkonomiOltaya balık yerine takılan canlı şoke ettiŞimşek ekonomideki son gelişmeyi böyle değerlendirdi: Önemli bir hedefe daha ulaştık - Ekonomi"Önemli bir hedefe daha ulaştık"
Sonraki Haber Yükleniyor...