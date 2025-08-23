Faiz yok, kredi yok, o belediyede ev alımı için 'altın' fırsat! "Kira öder gibi sahip olacaklar"

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından, "herkes ev sahibi olacak" mottosuyla sosyal konut projesi hayata geçirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce 5 bin 500 vatandaşın kira öder gibi ev sahibi yapıldığı hatırlatılarak, Aile Yılı'nda aynı şartlarda 10 bin ailenin ev sahibi yapılacağı ifade edildi.

"FAİZ YOK, KREDİ YOK, ARA ÖDEME YOK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, herkesin ev sahibi olması için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bu yılın Aile Yılı olması nedeniyle konutu olmayan vatandaşlara Şahinbey Belediyesi olarak sosyal konut yapmak için harekete geçtiklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Değerlendirme süreci devam ediyor ve ödeme planını oluşturduk. Özellikle şunu belirtmek istiyorum kredi yok, faiz yok, banka yok, ara ödeme yok. Belediye imkanlarımızla 10 yıl 120 ay vade imkanı sunuyoruz. Konut maliyetinin yüzde 20'si olan 420 bin lira peşinatı da tek seferde talep etmiyoruz.

KONUTLAR 2026 YILINA KADAR TESLİM EDİLECEK

Tahmazoğlu, vatandaşları yormamak için bu ödemeyi dört eşit taksit halinde aldıklarını, 105 bin liralık ilk taksidin 2026 ocak ayında, diğer taksitlerin ise nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeneceğini ifade etti.

Peşinat dışında başka bir ödeme alınmayacağının altını çizen Tahmazoğlu, şöyle devam etti: