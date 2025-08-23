Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Peşin ödeyene yüzde 15 indirim! TOKİ 32 ilde 312 arsayı satışa çıkardı

Peşin ödeyene yüzde 15 indirim! TOKİ 32 ilde 312 arsayı satışa çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Peşin ödeyene yüzde 15 indirim! TOKİ 32 ilde 312 arsayı satışa çıkardı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 312 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu illerdeki taşınmazları satın alacak kişilere peşin ödeme halinde yüzde 15 indirim imkanı tanınıyor. İşte detaylar... 

TOKİ 30 ilde mülkiyetindeki 312 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.

PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 15 İNDİRİM 

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Peşin ödeyene yüzde 15 indirim! TOKİ 32 ilde 312 arsayı satışa çıkardı - 1. Resim

48 AY YA DA 36 AY VADE 

Alıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Peşin ödeyene yüzde 15 indirim! TOKİ 32 ilde 312 arsayı satışa çıkardı - 2. Resim

AÇIK ARTIRMALAR 10 EYLÜL'DE 

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Her yer kül oldu, alevler 150 ağaca dokunmadı! Gelibolu'da şoke eden görüntü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyonların zammı belli oluyor! Memur ve memur emeklisi için yeni gelişme - EkonomiMemur ve memur emeklisi için yeni gelişmeNazara iyi geldiği söyleniyor! Dağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyor - EkonomiDağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyorAsırlık lezzet! 2,5 saatte pişiyor, kilosu 1.300 liradan satılıyor - EkonomiAsırlık lezzet! 2,5 saatte pişiyor, kilosu 1.300 liraOltaya balık yerine takılan canlı şoke etti - EkonomiOltaya balık yerine takılan canlı şoke ettiŞimşek ekonomideki son gelişmeyi böyle değerlendirdi: Önemli bir hedefe daha ulaştık - Ekonomi"Önemli bir hedefe daha ulaştık"Bu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL’ye satılıyor - EkonomiBu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL’ye satılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...