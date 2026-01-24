Sarı kod ile uyarılan Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sabaha kadar devam etti. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken çok sayıda araç da suda mahsur kaldı. Bazı sürücüler mahsur kalan araçları görünce çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabaha kadar devam etti.

Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle dönerken, rögarlar taştı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı.

ARAÇLARIYLA KALDIRIMDAN İLERLEDİLER

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nın bazı noktalarında mahsur kalan araçları gören diğer sürücüler ise çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.

Öte yandan yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.

