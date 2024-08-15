Fatih, Yavuz, Kanuni, Oruç Reis... Hepsi iş başında! 4 ülkede petrol ve doğalgaz arayacaklar

Dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, farklı coğrafyalarda da doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına odaklandı. TPAO tarafından Azerbaycan, Irak, Rusya ve Somali olmak üzere dört ülkeyle yapılan anlaşma ve projeler takip ediliyor.

Denizlerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam eden Türkiye, bu kez farklı coğrafyalarda çalışma yürütecek.

Dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle yapılan aramalarda enerji alanında büyük yol kat edilirken, Türkiye bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldi.

DÖRT ÜLKE İLE ANLAŞMA TAMAM

Edinilen bilgiye göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Azerbaycan, Irak, Rusya ve Somali olmak üzere dört ülke ile anlaşma yapıldı.

Sabah'ın haberine göre; Azerbaycan ile Azeri-Çırak-Güneşli (ACG) Projesi, Bakü-Tiftis-Ceyhan (BTC) Projesi, Şah Deniz Projesi ve Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) Projesi olmak üzere dört anlaşma imzalandı.

Irak ile Missan Projesi, Badra Projesi ve Siba Projesi olmak üzere üç anlaşma, Rusya ile Baytugan Projesi için bir anlaşmaya varıldı.

Türkiye, Somali'yle de petrol ve doğal gaz araması ve daha sonrasında da üretimi için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Türkiye, Somali denizlerinde 3 blokta doğal gaz ve petrol arayacak.

TPAO'nun operatör olması planlanan proje ilk olarak sismik faaliyetler ile başlayacak. Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Eylül sonu, Ekim başı gibi bu bölgeye gönderilecek.

YENİ ANLAŞMALAR İÇİN ÇALIŞILIYOR

Öte yandan başta Cezayir, Libya ve Nijer olmak üzere Afrika ülkeleri, Malezya (Uzak doğu ülkeleri) ve Venezuela gibi ülkelerde de iş birlikleri için temaslar sürdürülüyor. Afganistan'da yapılan operatörlük görevi ise hali hazırda mücbir sebeplerden dolayı pasif halde bulunuyor.

TPAO, 2024 yılında yoğun aramacılık faaliyetleri kapsamında kara ve deniz alanlarında toplam 96 arama ve üretim kuyusunda sondaj faaliyetleri yürüttü. Kara alanlarında 42 kuyuda, derin denizlerde 1 adet kuyuda sondaj operasyonu devam ediyor.

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FATİH, YAVUZ VE KANUNİ GEMİLERİ İŞ BAŞINDA

Enerji filosunu güçlendiren Türkiye, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında sondaj, üst ve alt tamamlama operasyonları, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ile yürütülüyor.

Kanuni sondaj gemisi, Türkali-20 lokasyonunda alt tamamlama, Yavuz sondaj gemisi, Türkali-11 lokasyonunda üst tamamlama, Fatih sondaj gemisi, Türkali-26 lokasyonunda sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Diğer taraftan, envantere 2022 yılında eklenen dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han gemisi ile de sondaj faaliyetleri yürütülüyor.

Söz konusu gemilerden oluşan, milli derin deniz sondaj gemileri ile birlikte tüm deniz alanlarındaki petrol ve doğal gaz aramacılık faaliyetleri kapsamında 42 kuyunun sondajı tamamlandı.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Batı Karadeniz Kıyıköy Nükleer Santral projesine ait derin ve sığ deniz alanlarındaki survey çalışmalarına devam ediyor.

Barboros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Güzelkent-3B projesi kapsamında sismik toplama çalışmalarına devam ediyor.