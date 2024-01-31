FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı! Son 23 yılın en yüksek seviyesi

ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı. FED beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bu rakam son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Ocak 2024 22:04 - Güncelleme: 31 Ocak 2024 22:19 - Güncelleme:

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