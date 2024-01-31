FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı! Son 23 yılın en yüksek seviyesi
ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı. FED beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bu rakam son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.
FAİZ ARTIRIMI BİTTİ!
Faiz artırımlarının bittiğine işaret edilen karar metninde, faiz indiriminin ise henüz beklenmediği mesajı verildi.
Karar metninde şu ifadelere yer verildi:
"FED , enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor.
FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor.
Faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlama" gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacak.
Para politikası metninden “enflasyon kontrol altına alına kadar faiz artırımı olabileceği” ifadesi silindi.
Fed son olarak Temmuz 2023’te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi