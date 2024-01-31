Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı! Son 23 yılın en yüksek seviyesi

    ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı. FED beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bu rakam son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı! Son 23 yılın en yüksek seviyesi
    Fed, Faiz Kararı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

    FAİZ ARTIRIMI BİTTİ!

    Faiz artırımlarının bittiğine işaret edilen karar metninde, faiz indiriminin ise henüz beklenmediği mesajı verildi.

    Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

    "FED , enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor.

    FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor.

    Faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlama" gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacak.

    Para politikası metninden “enflasyon kontrol altına alına kadar faiz artırımı olabileceği” ifadesi silindi.

    Fed son olarak Temmuz 2023’te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FedFaiz Kararı
    Haberler > Ekonomi > FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı! Son 23 yılın en yüksek seviyesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Bolat'tan fırsatçılara net mesaj: 'Bedeli ağır, affetmiyoruz!' - Ekonomi'Bedeli ağır, affetmiyoruz!'Bakan Şimşek sinyali verdi: Vergi sistemi değişiyor - EkonomiVergi sistemi değişiyorEmekli maaşlarına kısıtlama mı getirildi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tartışmalara noktayı koydu - EkonomiGündem olan konuyla ilgili resmi açıklama geldiEmekli maaşında ek ödemeyi hesaplarken bu detayı sakın atlamayın! İşte ek ödeme hesaplama tablosu - EkonomiEmekli maaşında ek ödemeyi hesaplarken bu detayı sakın atlamayın! İşte ek ödeme hesaplama tablosuPiyasanın enflasyon beklentisi yüzde 65 oldu - EkonomiPiyasanın enflasyon beklentisi belli oldu!TÜBİTAK 200 bin TL maaşla personel alacak! İşte başvuru şartları - EkonomiTÜBİTAK 200 bin TL maaşla personel alacak!Bakan Şimşek'ten turizm rakamlarına ilk yorum: Yıl sonu hedefini aştık - EkonomiBakan Şimşek'ten turizm rakamlarına ilk yorumKilosu 2 bin 500 lira! Anzer balına yurt dışında yoğun talep - EkonomiKilosu 2 bin 500 lira! Yurt dışından sipariş yağıyorSGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘Emekli aylıkları bağlanmıyor’ demişti! O habere yalanlama geldi - EkonomiSGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘Emekli aylıkları bağlanmıyor’ demişti! O habere yalanlama geldiTEM otoyolu kabusu sona eriyor! Bakan Uraloğlu İstanbul için müjdeyi verdi - Ekonomiİstanbul'un trafik çilesi sona erecek!
    Sonraki Haber Yükleniyor...