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    • Fiyatlar aşıkları durduramadı! Çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu, en ekonomik buket 300 TL

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sevgililer Günü, Çiçekçiler, Yoğunluk, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Son dönemde fiyatları oldukça artan çiçek fiyatlarına rağmen vatandaşlar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek için dükkanlara akın ediyor. Çiçekçiler ise durumdan oldukça memnun.

    Çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Şehrin farklı yerlerinde yer alan çiçekçiler dünden itibaren mesai yapıyor. Dün alınan siparişleri bugün yetiştirmeye çalışan çiçekçiler, 14 Şubat'a özel fazla eleman da çalıştırıyor.

    Çiçekçilerde en çok kırmızı gül ve papatya tercih edilirken, en ekonomik buket 300 TL’den başlıyor.

    Bazı çiçekçiler, dükkanlarına ses sistemi kurarak ilgi çekti, bazı iş yerlerinde de müşteriler müzik eşliğinde eğlendi. Yurt geneli bu tarz görüntülere sahne olurken çiçekçiler yoğunluktan oldukça memnun.

    ÇİÇEKÇİLERDE 14 ŞUBAT YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

    Kayseri’de çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğunun başladığını belirten çiçekçi Mehmet Bener, “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Saksı çiçekleri olsun, orkideler, antoryumlar, teraryumlar ve kesme çiçek bitkilerinde hazırlıklarımızı yaptık. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. 14 Şubat yoğunluğumuz da başladı. Adreslere, iş yerlerine, evlere teslim yapıyoruz. Aynı zamanda da iş yerimize gelerek, çiçeklerini teslim alabiliyorlar.

    Fiyatlar aşıkları durduramadı! Çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu, en ekonomik buket 300 TL

    Buketler isteğe göre hazırlanıyor. 300 TL’den başlıyor. 500-750 TL bantlarında seyrediyor. Üst fiyatımızda sınır yok. Diğer ürünlerimizde 500 TL, 750 TL ve bin TL’ye kadar değişiyor. Çiçeklerin yanında uçan balonlarımız, sticker, ayıcık buketleri gibi ürünlerimizde var. Sevgililer Günü’nde kırmızı gül her zaman için tercih ediliyor. Şimdiden tüm halkımızın Sevgililer Günü kutlu olsun. Herkesi alışverişe bekliyoruz” diye konuştu.

    YAPAY KELEBEK BUKETLER 650 TL'DEN BAŞLIYOR

    Günü değerlendiren Samsun'un İlkadım İlçesi Çitlik Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Serkan Bankoğlu, "Daha önceki yıllarda pandemi, geçen yıl da depremden dolayı 14 Şubat Sevgililer Günü sönük geçmişti. Bu yıl beklentimiz yüksek. Bu yıl ki çiçek maliyet fiyatları yüksek olmasına rağmen vatandaşlar şimdiden büyük ilgi gösteriyor.

    Fiyatlar aşıkları durduramadı! Çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu, en ekonomik buket 300 TL

    Siparişleri yetiştirebilmek için 3 gün önceden gece sabahlara kadar gönüllü yardıma gelen arkadaşların da desteğiyle siparişleri hazırlıyoruz. Daha çok gül siparişinin yanı sıra çeşitli saksı çiçekleri ve yeni çıkan yapay kelebek buketleri büyük ilgi görüyor.

    Gülün tanesi 75 TL ile 100 TL arasında değişirken, saksı türü canlı çiçekler 250 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Yapay kelebek buketler ise 650 TL 1500 TL arasında alıcı buluyor" dedi.

    "GEÇEN YIL 6 ŞUBAT NEDENİYLE SATIŞ YAPMADIK"

    Iğdır’da çiçekçi olan işletmeci Murat İnan ise, her 14 Şubat’ta 6 Şubat depremini hatırladığını söyledi.

    Fiyatlar aşıkları durduramadı! Çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu, en ekonomik buket 300 TL

    Geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yaparken deprem yaşandığını her 6 Şubat’ta tekrar bir felaketin olacağını düşündüğünü belirten İnan, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü vatandaşlar gelip sevdiklerine çiçek ve hediye alıyorlar. Gayet mutluyuz, inşallah umduğumuz gibi olur. Dış servisimiz de var, internet üzerinde de satışlarımız var.  Geçen yıl 6 Şubat depreminden dolayı satış yapmadık. Çok can kaybımız oldu. Ülkemiz umarım böyle bir felaketle karşılaşmaz. Ölenlere rahmet diliyorum" dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sevgililer GünüÇiçekçilerYoğunluk
    Haberler > Ekonomi > Fiyatlar aşıkları durduramadı! Çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu, en ekonomik buket 300 TL
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