Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri

Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fiyatların yükselmesi akıllı telefon kullanmak isteyenleri kiralama yoluna itiyor. İnsanları ilgisiyle birlikte telefon kiralama ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. İşte marka ve modellerine göre telefon kiralama ücretleri.

Kredi seçeneklerinin azalması ve yüksek fiyatlar nedeniyle akıllı telefona ulaşım zorlaşınca kiralama modeli ortaya çıktı. Bütçeye göre 400 liradan başlayan aylık kiralar, telefonun modeline göre daha da artabiliyor. İşte model model telefon kiraları ve tüm detaylar.

Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri - 1. Resim

KİRALIK TELEFONLAR SIFIR MI VERİLİYOR?

Telefon kiralama ile ilgili akıllarda birçok soru var. Bunlardan bazılarını cevaplayarak başlayalım. Kiralayana kutusundan yeni çıkarılan sıfır telefon veriliyor. Kira sonunda şahıs isterse telefonu satın alınabiliyor.

Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri - 2. Resim

KAÇ HAFTA TELEFON KİRALANABİLİR?

Hürriyet'in haberine göre akıllı telefonlar 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor. Bu süreçte kişinin kredi notuna ve kimlik bilgilerine bakılıyor. Başkası adına kiralama yapılamıyor.

Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri - 3. Resim

KİRALIK TELEFON BOZULURSA NE OLUR?

Kiralama süresi boyunca cihaz bedelinin toplamda yüzde 70’ine kadar oluşabilecek hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar hizmet paketi kapsamı içine alınıyor. Örneğin 30.000 TL’lik bir cihaz için kiralama süresi boyunca toplam 21.000 TL’ye kadar oluşacak garanti dışı hasarlar bedelsiz gideriliyor.

Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri - 4. Resim

Gelelim kiralama fiyatlarına... Örneğin, Apple'ın 90 bin TL fiyatlı amiral gemisi iPhone 15 Pro Max'te 5 bin 130 liraya çıkıyor.

Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri - 5. Resim

128 GB’lık iPhone 14 modeli 2.950 TL’ye, 256 GB’lık iPhone 13 modeli 2.650 TL’ye kiralanabiliyor.

Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri - 6. Resim

Yine Samsung Galaxy S22 Ultra için 2.665 TL, Samsung Galaxy S23 için 1.765 TL, Redmi Note 11 Pro için 640 TL talep ediliyor.

24 aylık kiralamalarda ise örneğin iPhone 15 Pro Max 256 GB 12 ay vadeli 12.776 TL’ye iki yıl boyunca kiralanabiliyor bu da yine aylık yaklaşık 5-6 bin TL’lere denk geliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yunus Günçe’nin acı dolu hikayesi: Ben babamın eline doğdum, babam elime öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kapalıçarşı'da fark yükseliyor! Dolarda makas yeniden açılıyor - EkonomiKapalıçarşı'da fark yükseliyor!Alım için bu seviyeler kritik! Altın yatırımcısı şimdi ne yapacak? - EkonomiAltın yatırımcısı şimdi ne yapacak?Kiracılara geçmişe dönük fark şoku! - EkonomiKiracılara geçmişe dönük fark şoku!Yüzde 43 yükseldi! Araba almak isteyenler bu habere dikkat - EkonomiYüzde 43 yükseldi! Araba almak isteyenler bu habere dikkatTROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart - Ekonomiİsrail’e boykot işe yaradıAkaryakıtta vergi kaybının önüne geçilecek! 15 milyarlık kaçağı pompadan tanıyacak - Ekonomi8 milyon araca yakın takip
Sonraki Haber Yükleniyor...