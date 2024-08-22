Fiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri

Fiyatların yükselmesi akıllı telefon kullanmak isteyenleri kiralama yoluna itiyor. İnsanları ilgisiyle birlikte telefon kiralama ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. İşte marka ve modellerine göre telefon kiralama ücretleri.

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Kredi seçeneklerinin azalması ve yüksek fiyatlar nedeniyle akıllı telefona ulaşım zorlaşınca kiralama modeli ortaya çıktı. Bütçeye göre 400 liradan başlayan aylık kiralar, telefonun modeline göre daha da artabiliyor. İşte model model telefon kiraları ve tüm detaylar.

KİRALIK TELEFONLAR SIFIR MI VERİLİYOR?

Telefon kiralama ile ilgili akıllarda birçok soru var. Bunlardan bazılarını cevaplayarak başlayalım. Kiralayana kutusundan yeni çıkarılan sıfır telefon veriliyor. Kira sonunda şahıs isterse telefonu satın alınabiliyor.

KAÇ HAFTA TELEFON KİRALANABİLİR?

Hürriyet'in haberine göre akıllı telefonlar 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor. Bu süreçte kişinin kredi notuna ve kimlik bilgilerine bakılıyor. Başkası adına kiralama yapılamıyor.

KİRALIK TELEFON BOZULURSA NE OLUR?

Kiralama süresi boyunca cihaz bedelinin toplamda yüzde 70’ine kadar oluşabilecek hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar hizmet paketi kapsamı içine alınıyor. Örneğin 30.000 TL’lik bir cihaz için kiralama süresi boyunca toplam 21.000 TL’ye kadar oluşacak garanti dışı hasarlar bedelsiz gideriliyor.

Gelelim kiralama fiyatlarına... Örneğin, Apple'ın 90 bin TL fiyatlı amiral gemisi iPhone 15 Pro Max'te 5 bin 130 liraya çıkıyor.

128 GB’lık iPhone 14 modeli 2.950 TL’ye, 256 GB’lık iPhone 13 modeli 2.650 TL’ye kiralanabiliyor.

Yine Samsung Galaxy S22 Ultra için 2.665 TL, Samsung Galaxy S23 için 1.765 TL, Redmi Note 11 Pro için 640 TL talep ediliyor.

24 aylık kiralamalarda ise örneğin iPhone 15 Pro Max 256 GB 12 ay vadeli 12.776 TL’ye iki yıl boyunca kiralanabiliyor bu da yine aylık yaklaşık 5-6 bin TL’lere denk geliyor.