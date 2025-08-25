Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Geçen hafta 14 şirket geri alım yaptı! Bu hafta 3 hisse temettü ödeyecek

Geçen hafta 14 şirket geri alım yaptı! Bu hafta 3 hisse temettü ödeyecek

Geçen hafta 14 şirket geri alım yaptı! Bu hafta 3 hisse temettü ödeyecek
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da işlem gören Türkiye Sigorta, Matriks Finansal Teknolojiler ve Sönmez Filament şirketleri bu hafta temettü ödemesi yapacak. Öte yandan geçen hafta 14 borsa şirketi hisse geri alımı yaptı. GUBRF 130 milyon TL alımla ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsada yeni zirvelere görülmeye devam ederken, borsa şirketlerinden de önemli haberler geliyor. Geçen hafta 14 borsa şirketi hisse geri alımı gerçekleştirdi. Gübre Fabrikaları 130 milyon liralık alımla ilk sırada yer aldı.

18-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen hisse geri alımları şöyle:

-Gübre Fabrikaları (GUBRF): 130,137 milyon TL 

-Ahlatçı Gaz (AHGAZ): 69,498 milyon TL

-Bahadır Kimya (BAHKM): 10,652 milyon TL

-Net Holding (NTHOL): 9,872 milyon TL

-Global Yatırım Holding (GLYHO): 8,234 milyon TL

-Hareket Lojistik Taşımacılık (HRKET): 8,027 milyon TL

-Boğaziçi Betın (BOBET): 7,909 milyon TL

-Verusatürk Girişim Sermayesi (VERTU): 7,354 milyon TL

-Lokman Hekim (LKMNH): 5,351 milyon TL

-Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 4,567 milyon TL

-Akfen İnşaat (AKFIS): 4,477 milyon TL

-PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT): 3,335 milyon TL

-Ofis Yem (OFSYM): 1,978 milyon TL

-Enerya Enerji (ENERY): 555,80 bin TL

3 HİSSE TEMETTÜ ÖDEYECEK

Bu arada borsa şirketlerinin temettü ödemeleri de devam ediyor. Bu hafta temettü ödemesi yapacak 3 şirket ise şunlar:

26 AĞUSTOS 2025

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi (SONME)
Hisse Başı Net: 0,66 TL
Temettü Verimi: %0,53

27 AĞUSTOS 2025

Matriks Finansal Teknolojiler (MTRKS)
Hisse Başı Net: 0,11 TL
Temettü Verimi: %0,42

28 AĞUSTOS 2025

Türkiye Sigorta (TURSG)
Hisse Başı Net: 0,17 TL
Temettü Verimi: %1,71

