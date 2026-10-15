Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532 milyar lira açık verdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532 milyar lira açık verdi
Başlık ResmiGelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532 milyar lira açık verdi

Bütçe gelirleri eylülde 1 trilyon 253,1 milyar lira, giderleri 1 trilyon 785,4 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçede eylülde 532,2 milyar lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 840,3 milyar lira açık oluştu.

Kaydet
|

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,7 artarak 1 trilyon 253 milyar 149 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 34,1 artışla 1 trilyon 785 milyar 391 milyon liraya ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Taksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı
EKONOMİ

Taksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı'na geçti, tüm kurallar değişiyor

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 12 trilyon 107 milyar 800 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,4 yükselerek 13 trilyon 948 milyar 130 milyon lira oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
60
EKONOMİ

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti

BÜTÇEDE AÇIK NE KADAR?

Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532 milyar 242 milyon lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 840 milyar 330 milyon lira açık verdi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.