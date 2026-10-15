Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532 milyar lira açık verdi

Bütçe gelirleri eylülde 1 trilyon 253,1 milyar lira, giderleri 1 trilyon 785,4 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçede eylülde 532,2 milyar lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 840,3 milyar lira açık oluştu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,7 artarak 1 trilyon 253 milyar 149 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 34,1 artışla 1 trilyon 785 milyar 391 milyon liraya ulaştı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 12 trilyon 107 milyar 800 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,4 yükselerek 13 trilyon 948 milyar 130 milyon lira oldu.

BÜTÇEDE AÇIK NE KADAR?

Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532 milyar 242 milyon lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 840 milyar 330 milyon lira açık verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala