‘Golden Visa’ imkanı talepleri arttırdı! Yurt dışından aldığımız ev yabancıya satışımızı aştı

Mart ayında Türkler, yurt dışında 227 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yaptı. Aynı dönemde yabancıların Türkiye’deki alımı 149 milyon dolarda kaldı.

Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları hızlı arttı. Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre sadece bu yılın mart ayında Türk yatırımcı, yurt dışında 227 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yaptı. Aynı dönemde Türkiye’de yabancıya konut satışının tutarı 149 milyon dolarda kaldı.

ALTIN VİZE ETKİSİ

Bu artışta ‘Golden Visa’ tabir edilen sistemin etkisinden söz eden Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özelmacıklı “Özellikle Avrupa’da Altın Vize uygulayan ülkelere ilgi ciddi oranda arttı. Yatırım hacmi rekor kırdı. Merkez Bankası Ödemeler Dengesi verilerine göre 2024 yılında Türk yatırımcıların yurt dışında gayrimenkul yatırımı 2,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde 561 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bunun 227 milyon doları ise sadece mart ayı verisi” dedi.

YUNANİSTAN, PORTEKİZ, DUBAİ...

Türk yatırımcıların taşınmaz yatırımı için en fazla ilgi gösterdiği ülkeler Yunanistan, Portekiz ve Dubai oldu. Türk vatandaşları bu yılın ocak ayında Yunanistan’da 135 milyon avroluk gayrimenkul aldı. Portekiz’e ise 500 bin avroluk başvuru yapılmış durumda. 2024 yılında Dubai’de Türkler tarafından yapılan konut yatırımı yüzde 30’un üzerinde artmış durumda. Golden Visa, birçok ülkenin yatırım karşılığında verdiği oturum izni ve yanı sıra çeşitli avantajları içeriyor. Son yıllarda Shengen vizesi konusunda yaşanan olumsuzluklar, özellikle iş dünyasından birçok ismi Avrupa’da gayrimenkul almaya yönlendirmiş durumda.