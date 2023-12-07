Google Kanunu geliyor! İçeriklerin kullanımı için ücret ödenecek

7 Aralık 2023 03:14 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 03:14

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Google ‘Çevrim İçi Haberler Yasası’ kapsamında Kanada hükûmetine her yıl yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak. Google’ın Kanada ile anlaşması üzerine gözler Türkiye’ye çevrildi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye’de dijital telif konusunda içerik üreticileri ile bunu yaygınlaştıran mecralar arasında yeni bir sözleşme yapılması gerektiğini, bu amaçla bütçe görüşmelerinin ardından ilgili taleplerle Google’ı bir araya getirerek bir uzlaşma noktası oluşturacaklarını bildirdi.

Yayman, dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkân sağlayacak “Dijital Telif Yasası” çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Yayman, özellikle son yıllarda kullanımı çok yaygın olan bazı dijital mecraların temsilcilerini komisyona davet edip dinlediklerini hatırlattı.

YASAL DÜZENLEME KAPIDA

Dijital platformlar için Avrupa’daki bazı ülkelerde yasal düzenlemeler yapıldığını, Türkiye’de de bu alanda önemli bir eksiklik bulunduğunu anlatan Yayman “Dijital Telif Yasası”nın elzem olduğunu vurguladı. İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan Amerikan şirketi Google’ın, bazı ülkelerdeki yasal düzenlemeler kapsamında hareket ettiğini dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

“Google yetkilileri Türkiye’ye geldiğinde dijital telif meselesini görüştük, sorduk. Komisyon toplantısında da daha sonraki görüşmelerimizde de Avrupa Birliği (AB) normlarının Türkiye’de de uygulanması gerektiğini söyledik. Fransa’da, Almanya’da farklı bir dijital telif yasası, Türkiye’de farklı bir dijital telif yasası olamazdı. Biz bunu çifte standart olarak belirttik. Tezimiz şu: Google, Paris’te, Berlin’de, Londra’da, Amerika’da hangi dijital telif yasasına uyuyorsa, Türkiye’de de bu yasanın geçerli olması gerekiyor. Bunu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz.

Türkiye’de dijital telif konusu baştan ele alınmalı, yeni bir sözleşme yapılmalı. İçerik üreticileriyle bunu yaygınlaştıran ve kullanan mecralar arasında yeni bir sözleşme, yeni bir anlaşma, yeni bir ‘anayasa’ yapılması lazım. Bir taraftan büyük bir emek vererek, zaman ayırarak üretilen bir içerik var. Bu bir haber, kültür, yemek, sanat eseri olabilir. Herhangi bir konuda bir emek, bir içerik varsa onun izni alınmadan kullanılması ve yaygınlaştırılması doğal olarak o içerik üreticisinin göz ardı edilmesi anlamına geliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil.”

KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENECEĞİZ

Google yetkilileriyle Meclis’in 27. Yasama Dönemi’nde yaptıkları görüşmenin ardından hem deprem felaketi hem de genel seçimler nedeniyle çalışmaların yarım kaldığını vurgulayan Yayman, TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinin ardından Google yetkililerini yeniden komisyona davet edeceklerini bildirdi.

Telif yasasıyla ilgili yoğun taleplerin görmezden gelinemeyeceğini belirten Yayman “Biz, bu taleplerle Google’ı bir araya getireceğiz ve bir uzlaşma noktası olacağız, bir köprü görevi göreceğiz. Bu noktada komisyonumuz, üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırdır. İnşallah Dezenformasyon Yasası’nı, Dijital Mecralar Yasası’nı çıkardığımız gibi ‘Telif Yasası’nı da çıkarırız” diye konuştu.

“HABER EKOSİSTEMİ” DE GÜNDEMDE

Kanuni düzenlemeyle ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı ve diğer paydaşlarla görüşme hâlinde olduklarını kaydeden Yayman, özellikle basın kuruluşlarından bu konuda büyük bir talep olduğunu dile getirdi. Yayman “Bir gazetede haber üretildiğinde, herhangi bir internet sitesi o haberi alıp kopyalamakta ve kendi haberi gibi sunmakta. Ama biz buna dijital telifi getirdiğimizde eminim ki en azından referans vermek veya bununla ilgili içerik üreticisine sembolik de olsa bir bedel ödemek suretiyle daha iyi bir çalışma ve daha iyi bir ekosistem kurmuş oluruz” ifadesini kullandı.