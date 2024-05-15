Gözler ABD TÜFE rakamlarında! Altında düğüm mü düğün mü?

Altında son dakika! 15 Mayıs gram altın fiyatı 2445 TL ve ons altın fiyatı 2355 dolardan güne başlıyor. FED’in faiz indirim sürecini doğrudan etkileyebilecek nisan ayı ABD TÜFE verisi bugün açıklanıyor. Yıllık enflasyonun %3,5’ten %3,4’e gerilemesi beklenirken; tahminlere paralel verinin, altını destekleyeceği öngörülüyor. Son bir haftada altın, gördüğü en düşük seviyeden %2,5 yükselirken; gramda 2380 TL ve onsta 2280 dolar üzerinde tutunma dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Altın fiyatları hafta ortasında yükselme eğilimini korumaya çalışırken; bugün ABD’de açıklanacak veriler dikkatle takip edilecek. ABD Merkez Bankasının, para politikasında gevşeme için referans aldığı en önemli verilerden TÜFE, bugün belli olacak. Ülkede nisan ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,4 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e gerilemesi bekleniyor. Aynı zamanda ülkede bugün gelecek nisan ayına dair perakende satışlar verisinin de yüzde 0,4 yükselmesi öngörülüyor. Bu veride bir önceki ay yüzde 0,7’lik artış gerçekleşmişti.

ALTIN NASIL ETKİLENEBİLİR?

Tüketicilerin harcamaları ve fiyat artışları üzerinde önemli ip uçları verecek her iki verinin de öngörülere paralel gelmesi ya da tahminlerin altında kalması; FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin de öne çekilmesini beraberinde getirecek. Böylece dolarda küresel anlamda bir miktar güç kaybı ve ons altın fiyatlarında da yükseliş ivmesi, ilk etapta sınırlı da olsa destek bulabilecek.

ABD verilerinin beklentileri aşması halinde ise altın fiyatlarında aşağıdaki desteklere doğru bir tur gerileme daha gündeme gelebilir. Veri bağımlı bu süreç altın fiyatları için de “düğüm mü düğün mü” sorusunu beraberinde getiriyor.

15 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Güncel fiyatlara bakıldığında serbest piyasada işlem gören gram altın, 2445 TL’den yeni güne başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2435-2485 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 40 TL’den satılıyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatında da işlemler, 2355 doların üzerinde devam ediyor.

Son 6 haftalık süreçte gram altında 2380 TL ve ons altında 2280 dolar seviyesinin destek olarak çalıştığı; güncel fiyatların da bu desteklerin yüzde 2,5 üzerinde olduğu görülüyor.

FITCH’İN TÜFE BEKLENTİSİ: %2,9

Bu arada Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch; ABD’de 2024 yılı için TÜFE beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a çıkardı. Ülkede yapışkan enflasyona dikkat çeken Fitch; buna rağmen hane halkı gelirleri ve tasarruflarının belirgin şekilde gerilemeye başladığını ve yılın ikinci yarısından itibaren tüketici harcamalarında belirgin gerilemenin yaşanabileceğini öngördü. Fitch’in TÜFE beklentisi, FED’in yüzde 2’lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde konumlanıyor. Bu sebeple FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin zamanlaması ve sayısı konusunda belirsizlik devam ediyor.

FED NE YAPACAK? DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLER…

ABD’de mevcut beklentiler; ilki eylül ayında olmak üzere, faiz indirimlerinin bu yıl 1-2 adet olarak gerçekleşebileceği yönünde ağırlık kazanıyor. Bu durumda FED politika faiz oranının 2024 yılını yüzde 4,75-5,00 bandında, yüksek kabul edilebilecek bir seviyede tamamlayabileceği beklentisi artıyor.

Bu beklentiler bir süredir dolar endeksinin 105,00 seviyelerine yakın seyrini koruması ve ABD İki Yılık Tahvil Faizinin de yüzde 4,80 seviyesinin üzerinde tutunmasını beraberinde getiriyor.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

Ons altın için yıl sonu beklentilerine bakıldığında yakın geçmişte Goldman Sachs 2700 dolar ve BOFA 3000 dolar beklentisini raporladı. Nitekim altın fiyatlarında tek belirleyici unsur FED değil. Merkez Bankaları başta olmak üzere dünya genelinde rezerv çeşitlendirmesi ve enflasyona karşı korunma aracı olarak fiziki altın talebinin arttığı bir dönemden geçiliyor. Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan başta olmak üzere dünya merkez bankaları 2024’ün ilk çeyreğinde 24 milyar dolar tutarında altın alımı gerçekleştirdi.

Karadeniz’in kuzeyi, Ortadoğu ve Uzak Doğu başta olmak üzere dünyada devam eden jeopolitik riskler de altın fiyatlarında “güvenli liman” alımlarını diri tutuyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Bütün bu denklemde daha büyük resme bakıldığında; ons altın için 2250 dolar ve gram altında 2350 TL üzerinde konumlanmanın gerçekleştiği; veriler ve gelişmeler el verdikçe de kademeli ve zamana yayılan orta-uzun vadeli bir yükseliş serüveni, en itibar edilir senaryo olarak öne çıkıyor.

Ons altında kısa vadede ise daha yatay bir görünümün sürdüğü; 2330 doların destek, 2390 doların ise direnç olarak öne çıktığı görülüyor. Tarihi zirve olan 2431 dolar seviyesi aşılmadan da alımların hızlanması beklenmiyor.