Gözler Merkez’de! Dolar kritik seviyenin altında

Dolarda son dakika! 23 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,93 TL’den güne başlıyor. TCMB’nin bugün politika faizini %50’de sabit tutması öngörülüyor. Ancak TÜFE tahminlerinin yüksek seyretmesi ve TL likidite bolluğu sebebiyle ek tedbirler bekleniyor. ‘Değerli TL’ politikasını destekleyecek yeni tedbirlerle birlikte dolarda da stabil görünümün süreceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda gözler TCMB’ye çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, temmuz ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek. Politika faiz oranının %50 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Ancak mevduat faizlerinin aşağı gelmesine sebep olan ve parasal aktarım mekanizmasını da zaman zaman zayıflatan bol TL likiditesine karşı yeni tedbirlerin gelebileceği belirtiliyor.

23 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

TCMB kararı öncesinde, haftanın ilk işlem gününde kurlarda gerileme dikkat çekti. 23 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,93 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,83-32,93 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Bu arada Euro 35,85 TL ve Sterlin 42,55 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

DOLARDA KRİTİK SEVİYELER

Geçen hafta 33,00 TL üzerinde tutunan dolar, dünkü işlemlerde 33,00 TL’nin altına düştü. TCMB’den bugün gelecek kararlara göre kurlarda sınırlı hareketlilik yaşanabilir. Bu durumda aşağıda 32,85-32,76 bandı destek gölgesi olarak takip edilecek. Yukarıda da 33,00-33,06 aralığı direnç olarak izlenecek.

TCMB NE YAPACAK?

Dün açıklanan TCMB temmuz ayı anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi ortalama %42,95 oldu. Beklentiler, TCMB’nin hedeflerinin bir miktar üzerinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan son günlerde gecelik TL faizi %50’nin altında gerçekleşiyor. Her iki sinyal dikkate alındığında, Merkez Bankasının bugünkü kararlarında da “sıkı para politikasına vurgu yapması” öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Haziranda beklenti altında kalan TÜFE rakamlarından sonra, faiz indirimi sesleri yükselmeye başlamıştı. Ancak TCMB Başkanı Fatih Karahan, sadece 1 aylık veriye bakarak hareket etmeyeceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda bugün politika faizinde bir değişiklik beklenmese de; zorunlu karşılıklarda artış, yeni depo ihaleleri ve daha uzun vadeli fonlama imkanları gibi çeşitli tedbirler devreye alınabilir.

DOLARDA BEKLENTİLER

“Sıkı para politikasına devam” kararı ve “TL’yi teşvik edecek yeni tedbirler” ile birlikte döviz kurlarında da stabil görünümün süreceği öngörülüyor. “Değerli TL” politikası, yıl sonu dolar fiyatı beklentilerini de aşağı çekiyor. TCMB’nin temmuz anketinde, 2024 sonu dolar tahmininin 37,75 TL’den 37,37 TL’ye kadar gerilediği görüldü.