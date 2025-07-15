GSM operatörlerinden tarifeleri tepki çekti! Yeni müşteriye 200, eski müşteriye 400 TL

Son yıllarda giderek artan fatura tutarlarının ardından GSM operatörlerinin uyguladığı fiyat politikaları tepki çekiyor. Kampanyalarla yeni müşteri kazanmaya çalışan operatörler, eski müşterilerine ise iki kat daha fazla fatura çıkarıyor. Bazı operatörlerde yeni müşterilere 200 TL'ye sunulan faturalı abonelikler, eski müşterilere 400 TL'den satılıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre 2024 yılının sonuna kadar Türkiye’de toplam 190 milyon numara taşıma işlemi yapıldı. Yüksek abonelik ücretleri nedeniyle müşteriler operatör değişikliğine gidiyor. Aynı tarifeyi eski müşteriye yeni müşteriden iki kat fazla fiyata satan GSM operatörleri sadakatsiz müşteriler oluşturuyor. Taahhüt süresi dolanlar, yüksek faturalarla karşılaştıkları için hat taşıyanlara uygun fiyat veren başka operatöre geçiş yaparken, bu sonuçla birlikte Türkiye’de numara taşıma Avrupa’nın 4 katına çıktı.

YENİYE 200, ESKİYE 400 TL!

Ekonomim'de yer alan habere göre yeni müşteriye en düşük fatura ortalama 200 TL’ye sunulurken, eski müşterinin faturası ortalama 400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre ise operatörlerin fiyat stratejilerini gözden geçirmesi gerekiyor. Kısa vadede tüketici lehine gibi görünen bu tablo, uzun vadede hem hizmet kalitesini hem de altyapı yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

MOBİL HİZMETLER 230 TL'YE ÇIKTI

Mobil Kullanıcı Başına Ortalama Gelir oranı ise Avrupa'nın oldukça gerisinde olduğu görülüyor. Mobil hizmetler yıllık bazda ortalama yüzde 76 artarak 130 liradan 230 liraya çıktı. Bu artışın nedeni kur farkları ve özellikle yüksek veri tüketimiyle gelen faturalı tarife büyümesiyle açıklanıyor.

FATURALI ABONELİKLER YÜKSELDİ

BTK’nın raporundan derlenen bilgiye göre ise faturalı abonelerin sayısı faturasızlara kıyasla daha hızlı artış gösteriyor. Faturalı hat kullanıcı sayısı 1 yılda yüzde 15,8 yani 8,6 milyon kişi artarak, 62,9 milyon oldu. Faturalı aboneler, daha yüksek veri kullanımına sahip oldukları ve daha uzun süreli müşteri bağlılığı sundukları için operatörler tarafından daha fazla teşvik ediliyor. Artan mobil internet kullanımıyla birlikte, bol GB içeren internet paketleri (özellikle 10 GB ve üzeri) daha çok tercih ediliyor.