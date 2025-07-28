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Haberler > Ekonomi > Gurbetçiler ve turistlerden yoğun ilgi! Hasat öncesi yaş olarak satılıyor, kilosu 200 lira

Gurbetçiler ve turistlerden yoğun ilgi! Hasat öncesi yaş olarak satılıyor, kilosu 200 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gurbetçiler ve turistlerden yoğun ilgi! Hasat öncesi yaş olarak satılıyor, kilosu 200 lira
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fındık hasadına sayılı günler kala üreticiler yol kenarlarında yaş fındık satımına başladı. Genellikle gurbetçiler ve turistler tarafından tercih edilen yaş fındığın kilosu 150-200 liradan satılıyor. Üreticiler bu sene fındığın az olduğunu ancak talep olduğunu söyledi.  

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasat sezonu yaklaştı. Tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yapıyor. Günlük ortalama 20 kilo satış yaptıklarını söyleyen üreticiler, zirai don nedeniyle fındığın az olduğunu, satışların geçen yıllara göre düşük olduğunu belirterek, gün boyunca satış için beklediklerini belirttiler. Üreticiler ayrıca yaş fındığın kilogramını 150-200 liradan sattıklarını da kaydetti.

Gurbetçiler ve turistlerden yoğun ilgi! Hasat öncesi yaş olarak satılıyor, kilosu 200 lira - 1. Resim

 

"BU BİZİM İÇİN HOBİ AMA TALEP YÜKSEK"

Yol kenarında fındık satışı yapan Coşkun Çarkçı, "Bu bizim için daha çok bir hobi, boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Genellikle tatil bölgesinden dönenler alıyorlar. Kilogram fiyatını 150-200 TL arasında satıyoruz. Bu yıl zirai don nedeniyle fındık az ama talep var. Şu anda sezonun başı, ilerleyen günlerde daha da iyi olacaktır. Günlük bazen 10, bazen 20 kilogram sattığımız oluyor. Sabah saatlerinde gelip akşam saatlerine kadar buralardayız" dedi.

Gurbetçiler ve turistlerden yoğun ilgi! Hasat öncesi yaş olarak satılıyor, kilosu 200 lira - 2. Resim

VATANDAŞTAN YÜKSEK TALEP 

Antalya'dan gelen Mehmet Aydın, tatilin ardından memleketlerine dönüş yolculuğunda taze fındık aldıklarını söyledi. Aydın, Antalya'daki dost ve akrabalarına da hediye etmek adına fındık aldıklarını kaydetti.

Giresun'dan İstanbul'a giden Hüseyin Aksüt, sürekli olarak fındık tüketmeye çalıştıklarını kaydetti. Aksüt, taze fındık satın almak için mola verdiklerini de söyledi.

Gurbetçiler ve turistlerden yoğun ilgi! Hasat öncesi yaş olarak satılıyor, kilosu 200 lira - 3. Resim

Gurbetçiler ve turistlerden yoğun ilgi! Hasat öncesi yaş olarak satılıyor, kilosu 200 lira - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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