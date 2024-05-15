'HALVING' sonrası hayal kırıklığı! Bitcoin’i madenciler mi kilitledi?

Bitcoin’de son dakika! BTC fiyatı bu yılki zirvesinin %16 gerisinde ve 62 bin dolara yakın seyrini sürdürürken, zayıf görünümde madencilerin satışlarının etkili olduğu belirtiliyor. HALVING sonrası ödülleri yarı yarıya düşen ve maliyetleri artan madencilerin üretim iştahının düştüğü ve piyasada satışa yöneldiği ifade ediliyor. BTC’de 60 bin 500 dolar destek olarak öne çıkarken; 63 bin 500 doların kalıcı olarak aşılması halinde ivmelenme bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de bir süredir gözlemlenen sıkışma devam ediyor. BTC fiyatı son 8 işlem gününde yukarıda 63 bin 500 doları geçemezken, aşağıda ise 60 bin 500 doların üzerinde tutunmayı başardı. 15 Mayıs işlemlerinde ise BTC fiyatı 62 bin dolara yakın seyrini sürdürüyor.

Bitcoin, mart ayında gördüğü 73 bin 800 dolar zirvesinin yüzde 16 gerisinde bulunurken, yılbaşından itibaren bakıldığında ise yüzde 46 oranında primli gözüküyor.

BİTCOİN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Bitcoin’de 5 günlük ortalama 62 bin 500 dolar ve 22 günlük 63 bin 600 dolarda bulunuyor. Uzun vadeli trendler açısından da önemli bir gösterge olarak kabul edilen 100 günlük ortalama seviye de 63 bin 600 dolarda konumlanıyor. Mevcut fiyat seviyeleri kritik ortalamaların hemen altında bulunurken, bu seviyelerin kalıcı olarak aşılması halinde yükselişin de ivme kazanabileceği belirtiliyor.

ABD TÜFE VERİSİ TAKİP EDİLECEK

ABD’de ETF’ler kanalından BTC’ye para girişinin artması için; makroekonomik verilerin de FED’in faiz indirim sürecini destekler nitelikte olması gerekiyor. Bu sebeple bugün açıklanacak ve yüzde 3,4 beklenen ABD nisan ayı enflasyon rakamının; öngörüler dahilinde ya da daha düşük gelmesi halinde “güvercin FED” fiyatlaması artabilir. Risk iştahında yükselişle birlikte kriptolarda da yukarı yönlü tepkiler destek bulabilir. BTC için 63 bin 500 – 65 bin 500 dolar bandı hâlâ kısa vadede önemli direnç olarak görülüyor.

MADENCİLER Mİ SATIYOR?

BTC’de bu yılın en büyük beklentilerinden biri “HALVING” olarak da bilinen “yarılanma” işlemiydi. Geçen ay gerçekleşen yarılanma sonrasında BTC arzında yarı yarıya düşüş yaşanmasına rağmen, fiyatlarda düşük seyrin devamı kafaları karıştırdı.

Kripto uzmanları; madencilerin artık daha az ödül kazandıklarını, buna karşılık teknoloji maliyetlerinin yükseldiğini ve bu sebeple üretim iştahlarının da düştüğünü dile getiriyor. Yaklaşan yaz ayları öncesinde soğutma maliyetlerinin de artacak olması, madencilerin bu aralar satışlarını artırmasını da beraberinde getiriyor. Fiyatlarda yaşanan zayıf görünümün önemli bir sebebinin de, madencilerin bu satışlarından kaynaklanabileceği belirtiliyor.