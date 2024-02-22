Havacılıkta Türkiye yüzyılı! İki hangarda başlayan hikaye, altın çağına ulaştı

Türkiye, son 20 yılda sadece askerî anlamda değil sivil havacılıkta da çok büyük yol katletti. 2003’te 3 milyar lira olan hava yolu sektörü cirosu, 2022’de 668 milyar liraya çıktı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

Türkiye, son 20 yılda sadece askerî anlamda değil sivil havacılık anlamında da çok büyük yol kat etti. 2003 yılında toplam 626 olan hava aracı sayısı günümüzde itibarıyla 1.826’ya çıkarıldı. Buna göre; 2003 sonunda 162 olan uçak sayısı 2024 Ocak’ta 668’e, 131 olan hava taksisi sayısı 207’ye, 34 olan balon sayısı 431’e, genel havacılık işletmelerinde kullanılan uçak sayısı da 162’den 524’e çıktı.

2003 yılından bugüne uçak sayısı yüzde 262, koltuk kapasitesi yüzde 299, kargo kapasitesi yüzde 784 arttırıldı. 1912’de iki küçük hangarda ve küçük bir meydanda başlayan havacılık çalışmaları, 2024 yılında altın çağına ulaştı. Türk sivil havacılığın kurumsal temelleri ise Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile 1925’te atıldı. Türkiye o günden bu yana çok yol katetti. 2003’te sektörde yaklaşık 65 bin çalışan istihdam edilirken, 2022 sonu itibarıyla sayı 262 bin 925’e yükseldi

2,7 TRİLYON DOLARLIK KATKI

2003’te 3 milyar lira olan havayolu sektörü cirosu, 2022’de 668 milyar liraya çıktı. 2003’te 9 milyon olan iç hat yolcusu, 2023 sonunda 91 milyona ulaştı. Ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan havacılık sektörü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü verilerine göre doğrudan ve dolaylı olarak ülkelere 2,7 trilyon dolarlık ekonomik katkı sunuyor. Sektör ülkelerin ulaşılabilirliğinde, dış yatırımlar için cazibe ve güvenirliklerinin yükselmesinde, ürünlerin en hızlı ve güven içinde stok maliyeti olmadan küreselleşebilmesinde vazgeçilmez olarak biliniyor.

Havacılık sektörü ülkeler arasında kurduğu kültürel ve ticari köprülerle devletlerin sosyo-ekonomik refahının yükselmesinde önemli rol oynuyor. Dünyadaki havacılıkla ilgili hızlı ilerlemelere paralel olarak Türkiye uçak trafiği ve yolcu sayısında kırılan rekorlar, dünyaya örnek havaalanı yatırımları, yurt içi ve yurt dışı uçuş ağında yaşanan gelişmeler, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği konusunda yapılan düzenlemeler ile sivil havacılıkta uluslararası alanda önemli bir konuma yükseldi.