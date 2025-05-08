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Hazine nakit dengesinin nisan ayı verileri açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hazine nakit dengesinin nisan ayı verileri açıklandı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit dengesinin nisan ayında 183 milyar 495 milyon lira açık verdiğini bildirdi. Nisan ayında Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 26 milyar 25 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 209 milyar 520 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine nakit dengesi, nisan ayında 183 milyar 495 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Hazine nakit dengesinin nisan ayı verileri açıklandı - 1. Resim

183 MİLYAR 495 MİLYON LİRA AÇIK!

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 26 milyar 25 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 209 milyar 520 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 952 milyar 406 milyon lira, faiz ödemeleri ise 257 milyar 114 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 73 milyar 619 milyon lira fazla verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde 183 milyar 495 milyon lira açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 15 milyar 916 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 90 milyar 979 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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