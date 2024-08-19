Köprü ve otoyol ücretleri zamlandı! İşte yeni HGS geçiş fiyatları...

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren HGS geçiş ücretlerine gelen yüzde 40'lık zam bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 2 gün önce de köprü ve otoyol ücretlerine zam gelmişti. Peki yeni ücretler ne kadar oldu? İşte detaylar...