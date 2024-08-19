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Köprü ve otoyol ücretleri zamlandı! İşte yeni HGS geçiş fiyatları...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren HGS geçiş ücretlerine gelen yüzde 40'lık zam bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 2 gün önce de köprü ve otoyol ücretlerine zam gelmişti. Peki yeni ücretler ne kadar oldu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarifelerine 19 Ağustos tarihinden itibaren zam geleceği duyurulmuştu. Zam bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre; HGS'ye yüzde 40 oranında zam yapıldı.

HGS'DE OTOMATİK YÜKLEME TUTARI 245 TL OLDU

HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti.

Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ DE ZAMLANMIŞTI

2 gün önce de Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketlerin işlettiği köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine zam yapılmıştı. Zamlı fiyatlar 16 Ağustos cuma 00.00’dan itibaren geçerli olmuştu. 

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

HGS ücretleri bugün itibarıyla zamlandı! İşte yeni geçiş ücretleri - 1. Resim

HGS ücretleri bugün itibarıyla zamlandı! İşte yeni geçiş ücretleri - 2. Resim

HGS ücretleri bugün itibarıyla zamlandı! İşte yeni geçiş ücretleri - 3. Resim

HGS ücretleri bugün itibarıyla zamlandı! İşte yeni geçiş ücretleri - 4. Resim

OTOYOL ÜCRETLERİ 

Köprü ve otoyol ücretleri zamlandı! İşte yeni geçiş ücretleri.... 2024 HGS fiyatları - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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