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Hilesini sarraflar bile çözemiyor! İnternetten altın alanlar dikkat... Uyarı geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hilesini sarraflar bile çözemiyor! İnternetten altın alanlar dikkat... Uyarı geldi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internetten ziynet eşyası alımlarında mağduriyet yaşanabileceğini söyledi. Şahin, tüketicilere tanıdıkları kuyumcudan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunurken, "Bildiğimiz yerlerden ve belgeleyerek almak lazım çünkü buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada düğün sezonunun başlamasıyla kuyumculuk sektöründe hareketlilik yaşandığını belirtti. Yaz döneminde artan düğünlerin ziynet eşyasına talebi artırdığını söyleyen Şahin, bazı kişilerin bu durumu sosyal medyada fırsata çevirdiğine dikkat çekti.

Şahin, Türkiye'de uzaktan satış yönteminin altyapısının henüz sağlamlaşmadığını belirterek şunları söyledi:

"Düğün sezonuna giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Herkes düğün yapacak ve hediyeler, takılar alınacak. Bu esnada tabii ki fiyatlar da çok yükseldiği için ufak rakamlara dikkat etmeye başladık. Bu durumu yüzde 2'lik, 3'lük indirimler cazip kılıyor."

Hilesini sarraflar bile çözemiyor! İnternetten altın alanlar dikkat... Uyarı geldi - 1. Resim

Sosyal medyadaki bazı paylaşımların süslü cümlelerle tüketiciyi aldatmaya yönelik olduğunu vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"HİLELERİ SARRAFLAR BİLE ÇÖZEMİYOR"

"Uzaktan satışta altın ya da takı eşyası aldığımız zaman gramajla oynayabilirler, ödediğiniz rakamın altında bir gramaj gönderebilirler veya ayarıyla oynayabilirler. Daha düşük ayar gönderirler. Bunu tespit etme şansınız yok. Bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan, çelik veya demir birtakım malzemeler katarak ağırlığını ve fiyatını artırıyorlar. Dolayısıyla bu risklerden kaçınmak lazım. Bildiğimiz yerlerden ve belgeleyerek almak lazım çünkü buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil."

Hilesini sarraflar bile çözemiyor! İnternetten altın alanlar dikkat... Uyarı geldi - 2. Resim

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ OLARAK BİZ YARDIMCI OLAMAYIZ"

Uzaktan alışveriş yapılacaksa tüketicilerin kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini dile getiren Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizde belge yok fakat kandırıldık. Hakem heyetine gelseniz bile tüketici hakem heyeti olarak biz yardımcı olamayız. Niye? Çünkü belge yok. Nereden aldın? Hadi inkar etti. Ödemeyi nasıl yaptın? Elden asla ödeme yapılmamalı. Burada ya faturasını almalıyız ya da kart üzerinden ödeme yapmalıyız ki bunu ispatlayabilelim. Yani kimliği ve adresi belli, muhatap olabilecek, sorun olduğunda çözebilecek ya da hakem heyetine başvurduğunda muhatap olup çözülebilecek yerlerden almalıyız. İllaki uzaktan alışveriş yapacaksak altını kurumsal, bilinen firmalardan almalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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