Hobisi mesleği oldu, artık işçileri bile var! Hedefi Türkiye'ye açılmak

Adana'da yaşayan iki çocuk babası 34 yaşındaki Oğuz Biçer, hobi amaçlı olarak evinde eski dolap ve kapıları tamir edip renklendirmeye başladı. Zamanla boya ve tamirde kendini geliştiren Biçer, 9 yıl önce açtığı 10 metrekarelik atölyesinde ilk müşterilerini ağırladı.

KOSGEB'E BAŞVURDU, ATÖLYE KURDU

Biçer, işletmesine ilginin artması üzerine başvuru yaptığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle geçen yıl 500 metrekarelik boyama atölyesi kurdu.

"Rengini sen belirle" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Biçer, istihdam ettiği 10 işçiyle müşterilerinin eski ahşap ürünleri güzelleştirip yeniden kullanılmalarını sağlıyor.

"BU İŞ EN BÜYÜK ZEVKİM VE HAYALİM"

Eski mobilyaları yenilemenin hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladığını söyleyen Oğuz Biçer, boya yapmanın psikolojisine iyi geldiğini dile getirdi.

"Bu işe hobi olarak başladım" diyen Biçer, şu ifadeleri kullandı: "İlk zamanlarda müşteri bulamıyordum ama şimdi potansiyeli artırdık. Tabii buraya kadar gelmemde devletin de desteği oldu. 10 kişiye istihdam sağlıyorum ama sayıyı artırmak istiyorum. Bu iş en büyük zevkim ve hayalim. Mesleğim zor çünkü iş hastalığı çok fazla oluyor. Boya yapıyoruz, toz atıyoruz, riskleri çok fazla ama ona rağmen işimi seviyorum."

BAŞKA İLLERDE ŞUBE AÇMAK İSTİYOR

Biçer, eski dolap ve kapıları onardıktan sonra müşterilerin istediği renge boyadıklarını söyledi.

İşini büyütmeyi istediğini belirten Biçer, "Başka illerden, yurt dışından çalışmalarımızdan överek bahsediyorlar. 'Nasıl yapıyorsun, yeniliyorsun, buraya da gelin' diyenler oluyor. Bunları duyunca daha da zevkle çalışıyorum. Allah kısmet ederse başka illerde şube açmayı düşünüyorum" ifadesini kullandı.