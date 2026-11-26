İhlas Vakfı, 5'inci Uluslararası STK Fuarı'nda faaliyetlerini ve projelerini tanıttı. Vakfın standında açıklamalarda bulunan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "İslam dünyası sivil toplum kuruluşları burada buluşuyor, birbirleriyle iş birliği imkanı elde ediyorlar. Biz de vakıf olarak faaliyetlerimizi ve projelerimizi ziyaretçilerle paylaşıyoruz" dedi.

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İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) iş birliğiyle düzenlenen 5'inci Uluslararası STK Fuarı açıldı. Fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

İhlas Vakfı, 5'inci Uluslararası STK Fuarı'nda yer aldı. ‘Sivil Toplum 5.0' vizyonuyla gerçekleştirilen fuarda, sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri, akademisyenler, gönüllüler ve sosyal fayda odaklı paydaşlar bir araya geldi. İhlas Vakfı da fuardaki standında yaptıkları çalışmaları öğrencilere ve misafirlerine aktardı. Açılış sonrası Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhlas Vakfı'nın standını da ziyaret etti.

"İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BU FUARDA BULUŞUYOR"

Fuar hakkında bilgi veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "60 Müslüman ülkeden katılımcılar fuarda yer alırken, 100'den fazla vakıf da iştirak ediyor. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları da iştirak ediyor. İslam dünyası sivil toplum kuruluşları burada buluşuyor, birbirleriyle iş birliği imkanı elde ediyorlar. Biz de bunun için buraya geldik. Bizim standımıza öğleden önce öğrencilerimiz geldi. Çevre okullardan, bizim vakfımızın bulunduğu Bahçelievler'deki okullardan geldiler. Onlara pamuk şeker ikram ettik. Osmanlı macunu ikram ettik. Yani bir şenlik havasında bir fuar oldu. Ziyaretçilerimiz standımıza uğruyor, onlara kitaplarımızdan veriyoruz, ikramlarımızı yapıyoruz ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir dayanışma gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

İHLAS VAKFI'NIN HEM YURTİÇİ HEM DE YURTDIŞINDAKİ FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Sivil toplum kuruluşlarının ne iş yaptığını ve hangi amaca hizmet ettiğini öğrenciler ve ziyaretçilerle paylaştıklarını aktaran Aydın, "Yurt dışında genellikle Afrika'da faaliyetimiz var. Somali'de İslami İlimler Akademisi ismi altında bir okul yaptık. Orada Somalili öğrencilerimiz eğitim görüyorlar. Çad'da faaliyetlerimiz var, Uganda'da faaliyetlerimiz var, Tanzanya'da faaliyetlerimiz var. Mesela buralarda Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesiyoruz. Ramazan-ı Şerif'te yetimlere, ihtiyaç sahiplerine iftar sofraları kuruyoruz, iftarlar veriyoruz. Ayrıca Asya'da, Afganistan'da çok güçlü bir şekilde faaliyetimiz var. Yurt içinde de 34 tane yükseköğrenim öğrenci yurdumuz var. Bu yurtlarımızda kalan yükseköğrenim öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz; beslenme, barınma imkanları sunuyoruz. Ders çalışma, etüt salonlarımız var; oralarda kolayca ders çalışsınlar diye imkanlar oluşturuyoruz. Gençlerimizin güvenli bir ortamda yetişmeleri, okullarını bitirmeleri için uğraşıyoruz" diye konuştu.

"AİLE VE TOPLUM İLE ALAKALI ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK ÖNCEDEN BERİ VAR"

İhlas Vakfı'nın aile ve toplum konularındaki çalışmalarından da bahseden Aydın, "Aile ve toplum ile alakalı çalışmalarımız çok önceden beri var. Bizim geleneğimizde aile çok önemlidir, devletin temeli ailedir. Sadece kadınlarımıza mahsus, kadınlarımıza özel beş tane Kadın Gönüllü Merkezi kurduk. Bursa'da kurduk, Ankara'da kurduk. Kadınlarımız buraya geliyorlar, çeşitli kurslara katılarak eğitim görüyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

5'inci Uluslararası STK Fuarı, 28 Kasım 2026 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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