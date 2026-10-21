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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ekimde arttı

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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ekimde arttı
Başlık Resmiİmalat sanayi kapasite kullanım oranı ekimde arttı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1965 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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