Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İnsanlar inmeye cesaret edemiyor! Kaya koruğu otu için hayatını tehlikeye atıyor... Meslek haline getirdi

İnsanlar inmeye cesaret edemiyor! Kaya koruğu otu için hayatını tehlikeye atıyor... Meslek haline getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da yaşayan Osman Şimşek, kendi rahatsızlığına derman bulmak için kaya koruğu otunu toplamaya başladı. Bitkinin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrenen Şimşek, bunu mesleğe dönüştürdü. İnsanların inmeye cesaret edemediği 30 metrelik sarp falezlerde kaya koruğu otunu toplayarak geçimini sağlayan Şimşek'i gören bazı kişilerin itfaiyeye ihbarda bulunduğu belirtildi.

Antalya'da yaşayan Osman Şimşek'i geçtiğimiz günlerde yaklaşık 30 metrelik falezlerde gören vatandaşlar, mahsur kaldığını düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış ancak gerçek bambaşka çıkmıştı. Şimşek'in kendisini kurtarmak için gelen ekiplere sarp kayalıklarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği söylenen bir otu topladığını söylemesinin ardından ekipler bölgeden ayrılmıştı. Şimşek'in büyük zorluklarla topladığı kaya koruğu otunu satarak geçimini sağladığı öğrenildi.

İnsanlar inmeye cesaret edemiyor! Kaya koruğu otu için hayatını tehlikeye atıyor... Meslek haline getirdi - 1. Resim

Osman Şimşek, yaklaşık 13 yıl önce kendi rahatsızlığına derman olması için kaya koruğu toplamaya başladığını, bitkinin nefes darlığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrendikten sonra pazarlarda satmaya başladığını söyledi.

İnsanlar inmeye cesaret edemiyor! Kaya koruğu otu için hayatını tehlikeye atıyor... Meslek haline getirdi - 2. Resim

Kaya koruğunun nefes darlığının yanı sıra, kadın hastalıkları ve ülsere de iyi geldiğini belirtenŞimşekşunları söyledi:

"5 TANE VİTAMİN BARINDIRIYOR"

"Aşağı yukarı 12-13 senedir kaya koruğu topluyorum. Bir vesileyle bu otu toplamaya başladım. Çok da müşterim oluştu, çok da faydalı bir bitki. Gençlik yıllarında ilk defa rahmetli bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Ama çok faydalı bir bitki olduğunu sonradan öğrendim. Maddi bir krize girdiğim dönem kaya koruğunu toplamaya başladım. Ot bana destek oldu. Restoranlarda meze ve salatası yapılarak servis ediliyor. 5 tane vitamin barındırıyor. D, E, C vitamini bol şekilde bulunuyor. Gut hastalığı ve mideye kesinlikle ilaçtır. Mide ve ülsere kesinlikle iyi geliyor. Nefes darlığının da tek ilacıdır. Ben bunu kendim söylemiyorum. Pazarda satarken benim yanıma kimyagerler geliyor, onlar söylüyor"

İnsanlar inmeye cesaret edemiyor! Kaya koruğu otu için hayatını tehlikeye atıyor... Meslek haline getirdi - 3. Resim

Bitki denize yakın sarp kayalık alanlarda yetiştiği için toplamasının bir hayli zor ve tehlikeli olduğunu vurgulayan Şimşekşöyle devam etti:

"GÖZÜMÜN KESTİĞİ YERDEN İNER ALIRIM"

"Emekli bir bayan doktor kaya koruğunun nefes darlığının tek ilacı olduğunu söyledi. Gut hastalığına iyi geliyor.Hastalığı geçirmiyor ama ağrıları zayıflattığını söyledi. Kadın hastalıklarına da iyi geliyor. Ayrıca bağışıklığı da son derece güçlendirir. Gözümün kestiği yerden iner alırım. Çok riskli yerlerde topluyorum ama kendimi de riske atmam. Bu aylarda çok toplayamazsın. Kuraklığın yanı sıra bu otun yetişmemesi için çok sebepler var. Belediye istilacı otlar ekti bazı yerlere. Bu otlar da kaya koruğunun yetişeceği yerleri hep istila etti. Denize sıfır noktalarda yetişir, eskiden bu falezlerin üst kısmında bile bulunurdu. Bunu toplaması çok zordur. Kimse de toplamaya kalkmasın, vallahi düşersiniz aşağıya"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da sel felaketi! Hayat felç oldu, çok sayıda can kaybı varCHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan yardımcısını yakan ihbar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesinde - EkonomiTürkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesindeBütün piliç fiyatları arttı mı? En yetkili kurum açıkladı: Marketlerde 85 TL - Ekonomi"Piliç fiyatları arttı" iddiası gündem olduTürkiye Finans’ın Ana Sponsoru olduğu Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu gerçekleşti - EkonomiTürkiye Finans’ın Ana Sponsoru olduğu Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu gerçekleştiING emekli promosyon tutarını 28 bin TL'ye yükseltti! İşte detaylar... - EkonomiING'den emekliye 28 bin TL promosyon!NATO'nun kararı Türkiye'ye yarayacak! Bakan Şimşek'ten "hazırız" mesajı: Önümüzde büyük bir fırsat var - EkonomiŞimşek'ten "hazırız" mesajı: Büyük fırsatİlçede ondan başka eken yok! İlk pepinolarını aldı... Tanesi 20 lira - Ekonomiİlçede bir tek o ekti! Tanesi 20 liradan satışta
Sonraki Haber Yükleniyor...