İnsanlar inmeye cesaret edemiyor! Kaya koruğu otu için hayatını tehlikeye atıyor... Meslek haline getirdi

Antalya'da yaşayan Osman Şimşek'i geçtiğimiz günlerde yaklaşık 30 metrelik falezlerde gören vatandaşlar, mahsur kaldığını düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış ancak gerçek bambaşka çıkmıştı. Şimşek'in kendisini kurtarmak için gelen ekiplere sarp kayalıklarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği söylenen bir otu topladığını söylemesinin ardından ekipler bölgeden ayrılmıştı. Şimşek'in büyük zorluklarla topladığı kaya koruğu otunu satarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Osman Şimşek, yaklaşık 13 yıl önce kendi rahatsızlığına derman olması için kaya koruğu toplamaya başladığını, bitkinin nefes darlığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrendikten sonra pazarlarda satmaya başladığını söyledi.

Kaya koruğunun nefes darlığının yanı sıra, kadın hastalıkları ve ülsere de iyi geldiğini belirtenŞimşekşunları söyledi:

" 5 TANE VİTAMİN BARINDIRIYOR " "Aşağı yukarı 12-13 senedir kaya koruğu topluyorum. Bir vesileyle bu otu toplamaya başladım. Çok da müşterim oluştu, çok da faydalı bir bitki. Gençlik yıllarında ilk defa rahmetli bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Ama çok faydalı bir bitki olduğunu sonradan öğrendim. Maddi bir krize girdiğim dönem kaya koruğunu toplamaya başladım. Ot bana destek oldu. Restoranlarda meze ve salatası yapılarak servis ediliyor. 5 tane vitamin barındırıyor. D, E, C vitamini bol şekilde bulunuyor. Gut hastalığı ve mideye kesinlikle ilaçtır. Mide ve ülsere kesinlikle iyi geliyor. Nefes darlığının da tek ilacıdır. Ben bunu kendim söylemiyorum. Pazarda satarken benim yanıma kimyagerler geliyor, onlar söylüyor"

Bitki denize yakın sarp kayalık alanlarda yetiştiği için toplamasının bir hayli zor ve tehlikeli olduğunu vurgulayan Şimşekşöyle devam etti: