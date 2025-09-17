İlçede ondan başka eken yok! İlk pepinolarını aldı... Tanesi 20 lira

Manisa’da Halise Demiröz, ilçede bir ilke imza atarak ilk defa pepino yetiştirdi. 66 yaşındaki Demiröz, pepino meyvesini bir televizyon programında gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üç yıl önce Manisa merkeze gidip pepino hakkında bilgi aldım. Fidelerini getirip köyüme diktim. Bu yıl ilk defa ürün verdiler. Köyümüzün toprağı pepino için çok uygun."

TANESİ 20 TL

Yetiştirdiği pepinoların batı illerindeki ürünlerden daha iri ve kaliteli olduğunu söyleyen Demiröz, pepinolarını Demirci pazarında tanesini 20 TL’den satışa sunduğunu ifade etti.

"KÖYLERİMİZ BU TÜR ÜRÜNLERE YÖNLENDİRİLMELİ"

Halise Demiröz, ziraat mühendislerinin köylüleri yeni ürünler konusunda bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, "Köylerimiz bu tür ürünlere yönlendirilirse hem üretici kazanır hem de tüketici farklı ürünlerle tanışmış olur." dedi.

ŞİFA DEPOSU PEPİNO

Türkiye’de üretimi yeni başlayan pepino kavununun sağlık açısından da büyük ilgi gördüğünü aktaran uzmanlar, meyvenin yüksek potasyum içeriği sayesinde kan şekerini dengelediğini, A, B ve C vitaminleriyle vücut direncini artırdığını belirtiyor. Pepinonun; kolesterolü düşürdüğü, kemik gelişimine katkı sağladığı, anemiye iyi geldiği ve uyku düzenini desteklediği de ifade ediliyor.