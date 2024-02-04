İş dünyası Fatih Karahan'a destek verdi! Ekonomi çevreleri 'esas olan sistemdir, kişiler değil' görüşünde

İş dünyası, TCMB başkanlığına atanan Fatih Karahan’la yeni dönemde enflasyonla mücadelenin para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümün artabileceği yorumunu yaparken “Önemli olan duruş ve uygulanan politikanın devamıdır” mesajını verdi...

Ekonomi Servisi -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) Hafize Gaye Erkan’ın istifasıyla boşalan başkanlık görevine başkan yardımcısı olan Dr. Fatih Karahan’ın getirilmesi, Türk iş dünyası, akademik çevreler ve yabancı kuruluşlar tarafından olumlu karşılandı. Japon derecelendirme kuruluşu JP Morgan, yeni atama ile Para Politikası Kurulunun (PPK) daha şahin olabileceği yorumunu yaptı. Kuruluş “Bu sebeple TCMB’deki liderlik değişikliğinin enflasyonun düşürülmesi ve TL açısından olumlu görüyoruz” ifadesini kullandı. Yayınlanan notta ani liderlik değişikliklerinin yatırımcılar açısından olumsuzluk olmakla birlikte önümüzdeki perşembe günü TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu toplantısında şahin bir yönlendirme yapmasının beklendiği ifade edildi. Kuruluş açıklamasında ayrıca sıkı maliye politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne daha duyarlı olmasının beklendiği dile getirildi.

KURUMLARIN DEVAMLILIĞI ESASTIR

Açıklamasında kişilerin değil, kurumsal yapıların devamının esas olduğunu ifade eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “Karahan başkanlığında TCMB’nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın da “Türkiye OVP ile ekonomik rotasını belirlemiştir. Bu politikalarda sapma olacağını düşünmüyoruz. Yatırımcı dostu, geleneksel ekonomi politikalarının Fatih Karahan döneminde de devam edecektir” ifadesini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu da peş peşe yeni adımlar atan TCMB’de istikrar için, belirlenen politikalarda devamlılığın önemine dikkat çekti, Karahan’a başarı diledi.

İRADENİN DEVAMI ÖNEMLİ

Dünyanın dört bir yanında ‘Türk Malı’ algısını büyüten ihracatçılar “Önemli olan yol haritasının aynı kararlılıkla devamı” mesajı verdi.İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca “Ekonomi yönetiminde rasyonel adımlar atması beklenen ekibin gelmesi sevindiriciydi. Gaye Hanım’ın istifası, sürdürülebilirliği zarar vermiş olsa da hâlen ekonomi yönetiminin başında Mehmet Şimşek var ve bu da iradenin sürdüğünü gösteriyor” dedi.

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya “Ülkemizin hedeflerine ulaşmak için açıklanan ekonomik programın yeni dönemde de kararlılıkla uygulanmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

İHBİR Başkanı Kazım Taycı da son dönemde devreye giren ekonomik politikanın devamlılığının ülkemiz için kritik önemde olduğunu vurguladı, yeni dönemde Türkiye’nin kazanımlarının artması temennisinde bulundu.

LİYAKATLİ BİR UZMAN

Eski TCMB Başekonomisti olan Hakan Kara, Dr. Fatih Karahan’a başarılar diledi ve “Kendisini kurum çalışanları nezdinde saygınlık uyandıran, likayatli bir uzman olarak biliyorum” dedi.

KREDİBİLİTE İYİLEŞECEK

Prof. Selva Demiralp: Son 3 başkan değişikliğinin para politikasındaki U dönüşleri sebebiyle ekonomiye etkisi ağır oldu. Bu seferki değişim kişisel sebeplerden. Bu nedenle piyasalara kalıcı etkisi olmayacaktır. Bilakis başkan değişimi son dönemde yıpranan merkez bankası kredibilitesinin onarılmasına vesile olabilir.