İslam Memiş'ten paranızı 10'a katlayacak tüyo! "Cebinizdeki 200 TL 2 bin TL olabilir"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugüne kadar hiç dikkat edilmeyen bir konuya dikkat çekti, "Cebinizdeki 200 TL 2 bin TL olabilir" diyerek vatandaşlara önemli tüyolar verdi.

Sadece cebinizdeki parayı kontrol ederek 200 lirayı 2 bin lira yapabilirsiniz. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seri numarası kontrolü ile parayı katlamanın tüyolarını verdi.

200 liranın üzerinde yer alan seri numaralarına dikkat çeken Memiş, "Cebinizdeki 200 lira 2 bin lira değerinde olabilir" dedi ve TV100'deki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar bilgisi olmayan veya dikkat etmeyenler olabilir ama cebinizdeki 200 lira 2 bin lira değerinde olabilir."

"SON 6 HANESİ AYNI İSE..."

Harcanacak olan 200 liraların önceden kontrol edilmesini tavsiye eden Memiş, "Yapmanız gereken cebiniz veya cüzdanınızdaki paranın seri numarasını kontrol etmek. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI yazısının ya da alt sol köşede 200 rakamının önündeki seri numarasının son 6 hanesi aynı ise o paranın değeri 2 bin lira" ifadelerini kullandı.

"8'Lİ RAKAMI OLAN PARALARA BİNLERCE DOLAR ÖDEYEBİLİYORLAR"

Memiş, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle son altı rakamı 8’den oluşuyorsa daha şanslısınız. Çünkü 8’in dünyada insanlar için anlamı var. 8 rakamı, sonsuzluk sembolü olarak biliniyor. Çok çalışmak, güçlü ve istikrarlı olmak gibi anlamlar yüklenmiş. Numerolojide ise 8 rakamı kariyer, para, güç ve başarı demek. Özellikle Çin’de 8 rakamına çok fazla ilgi var. 8’li rakamı olan paralara binlerce dolar ödeyebiliyorlar. Bu paraları satın alıp cüzdanında, koleksiyonunda, yastığın altında, evinde, arabasında saklıyorlar."

"BU İŞİ YAPIP ZENGİN OLAN ÇOK KİŞİ VAR"

"Yani, bu bir inanış onlar için" diye devam eden Memiş, şunları yazdı:

"Sadece 200 TL’nin seri numarası değil, bu dolar da olabilir.

Dolar’ın seri numarası tüm hanesi 8 rakamdan oluşuyorsa, bu paranın değeri 5-6 bin dolar olabiliyor.

Eğer 6 haneden oluşuyorsa 2-3 bin dolar değerinde olabiliyor.

Paranın o seri numaralarına SOLİD deniliyor.

Solid rakamlı paralar bu inanışlardan dolayı alınıp satılabiliyor.

Size bu inanış her ne kadar ilginç gelse de, internet sitelerinden bu paralar büyük miktarlara alınıp satılıyor.

Bundan sonraki süreçte cebinizdeki paraların solid rakamlarına dikkat edin, şanslı olabilirsiniz.

Koleksiyoncular için 200 TL sadece 200 TL değildir.

Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var."