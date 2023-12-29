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    İSTANBUL-SİVAS ARASI YÜKSEK HIZLI TREN VAR MI? Yüksek Hızlı Trenle Sivas-İstanbul'a nasıl gidilir?

    Yüksek Hızlı Tren sayısı arttıkça aramalara şehirler ve seferler eklendi. Bunlar arasında en sık olan İstanbul-Sivas oldu. Vatandaşlar Yüksek Hızlı Trenler İstanbul'dan Sivas'a yolculuk yapılıp yapılmayacağını arattı. Peki, İSTANBUL-SİVAS ARASI YÜKSEK HIZLI TREN VAR MI? Yüksek Hızlı Trenle Sivas-İstanbul'a nasıl gidilir?

    İSTANBUL-SİVAS ARASI YÜKSEK HIZLI TREN VAR MI? Yüksek Hızlı Trenle Sivas-İstanbul&#039;a nasıl gidilir?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul-Sivas arası Yüksek Hızlı Trenle 6-7 saate düşüyor! Peki nasıl mı? İstanbul'dan Sivas'a hızlı Yüksek hızlı trenle gidilir mi? Tren yolculuğu sevenler uçak ya da otobüs yolculuğu yapmak istemeyenler İstanbul'dan Sivas'a ulaşım artık çok kolay! Peki nasıl mı?

    İSTANBUL-SİVAS ARASI YÜKSEK HIZLI TREN VAR MI?

    İstanbul ve Sivas arası direk olarak yüksek hızlı tren mevcut değil. Ancak İstanbul Ankara, Ankara Sivas aktarma yaparak ortalama 6-7 saatte Sivas'ta da aksi yönde İstanbul'da olabilirsiniz. İstanbul'dan Ankara'ya olan direk Yüksek hızlı trene geçebilirsiniz. Buradan da Ankara'dan Sivas'a kalkan Yüksek hızlı trene geçebilirsiniz.

    İSTANBUL-SİVAS ARASI YÜKSEK HIZLI TREN VAR MI? Yüksek Hızlı Trenle Sivas-İstanbul'a nasıl gidilir?

     Ankara İstanbul Halkalı arası Standart-Ekonomik YHT bilet fiyatı 132,00 TL olup, Ankara İstanbul Pendik arası Standart-Ekonomik hızlı tren bileti fiyatı 118,50 TL' dir.1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi. Bu da ortalama 400 TL yakın İstanbul Sivas Arası Ankara aktarmalı yüksek hızlı trenle yolculuk yapabilirsiniz. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > İSTANBUL-SİVAS ARASI YÜKSEK HIZLI TREN VAR MI? Yüksek Hızlı Trenle Sivas-İstanbul'a nasıl gidilir?
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