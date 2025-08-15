Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da taksilerde yeni dönem! O şart kaldırıldı

İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksilere konulacak araç listesinde yenilemeye gidildi. Alınan son kararla ticari araç değişikliğinde C segmenti olmak kaydı ile yüzde 50’den fazla yerlilik şartı aranmayacak.

İstanbul'da birçok farklı konuyla gündeme gelen taksilerle ilgili yeni bir değişiklik yapıldı. Buna göre taksilerde alışıldık modeller dışında yeni modeller de araç olarak kullanılabilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan UKOME toplantısı sonrasında alınan karar gereği ticari araç değişikliğinde C segmenti olmak kaydı ile yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldığını söyledi.

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! O şart kaldırıldı - 1. Resim

NTV'de yer alan habere göre C segmenti yüzde 50’den fazla yerlilik şartı olmayan araçlarda ilk alım 0 (sıfır) her yıl tahakkuk şartı ile kullanım 6 (altı) yaş olarak belirlendi. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6’ncı yıldan sonra tahkuk şartı ile 9 yaş olarak belirlendi.

Bu nedenlerle 8 farklı marka araç, ticari taksi olarak kullanılabilecek. Bu araçlar; Fiat Egea, Toyota Corolla (Sedan/Benzin,Hibrit), Renault Megane (Sedan), Citroen C4X, Ford Focus (Sedan), Skoda Octavia olarak belirlendi.

