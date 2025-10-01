Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BİST 100'de 3 aylık seri bitti! İşte eylülde en çok yükselen ve düşen 10 hisse

Piyasalarda ekim ayı başlarken; Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi eylülde %-2,44 değer kaybetti ve 11.012 puandan kapanış yaptı. Teknoloji (%10,81), Yatırım Ortaklığı (%8,55) ve Madencilik (%6,63) primle eylülde en çok yükselen sektörler oldu. Hisse bazında bakıldığında ise eylül ayında bir şirketin %100’ü de üzerinde prim yaptığı dikkat çekti. “En çok düşen hisseler” arasında ise ilk 3 hissede kayıplar %-20’yi aştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde 3 aylık yükseliş serisi eylül ayında sona erdi. Geçen ayki işlemlere bakıldığında; BİST 100 endeksi eylülde %-2,44 değer kaybetti ve 11.012 puandan kapanış yaptı. Borsa endeksi söz konusu ayda en yüksek 11.540 ve en düşük 10.264 puanı test etti.

YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Geçen ayki işlemlerde Teknoloji (%10,81), Yatırım Ortaklığı (%8,55) ve Madencilik (%6,63) primle en çok yükselen sektörler oldu. Spor (%-11,46), Finansal Kiralama (%-10,93) ve Metal Eşya (%-7,08) endeksleri ise en çok gerileyen sektörler arasında yer aldı.

Hisse bazında bakıldığında ise eylül ayında bir şirketin %100’ü de üzerinde prim yaptığı dikkat çekti. “En çok düşen hisseler” arasında ise ilk 3 hissede kayıplar %-20’yi aştı.

BİST 100’de 3 aylık seri bitti! İşte eylülde en çok yükselen ve düşen 10 hisse - 1. Resim

EYLÜLDE EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Eylül ayında BİST 100 kapsamındaki şirketlerde en çok yükselen 10 hisse:                            

-IEYHO: 29,60 TL (%106,27)

-KONTR: 36,36 TL (%31,83)

-ECILC: 83,60 TL (%31,03)

-CWENE: 23,84 TL (%23,97)

-RALYH: 159,50 TL (%21,85)

-IPEKE: 72,10 TL (%20,97)

-KTLEV: 13,30 TL (%20,69)

-PATEK: 30,74 TL (%18,60)

-ASELS: 215,00 TL (%17,29)

-KOZAA: 90,00 TL (%13,92)

EYLÜLDE EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER                        

Eylül ayında BİST 100 kapsamındaki şirketlerde en çok düşen 10 hisse:                  

-TUKAS: 2,73 TL (%-22,22)

-TKFEN: 81,50 TL (%-22,01)

-SASA: 3,75 TL (%-20,04)

-BRYAT: 2,262,00 TL (%-19,43)

-AEFES: 13,83 TL (%-18,26)

-ASTOR: 97,60 TL (%-17,36)

-DAPGM: 14,33 TL (%-17,17)

-BRSAN: 426,00 TL (%-16,47)

-MAVI: 37,36 TL (%-16,38)

-SKBNK: 6,75 TL (%-16,04)

