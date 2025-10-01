3 bin kilometrelik umre serüveni: Babasıyla kurduğu hayali yalnız gerçekleştirecek

Konya’da gayrimenkul danışmanlığı yapan 42 yaşındaki iki çocuk babası Ali Kasaplargil, vefat eden babasıyla birlikte motosikletle umreye gitme hayalini gerçekleştirmek için geçen ay hazırlıklara başladı. Kasaplargil, motosikletinin bakımını yapıp tüm hazırlıklarını tamamladı. Sabah erken saatlerde çocuklarını okul servisine uğurlayıp yakınlarıyla vedalaşan Kasaplargil, motosikletinin son kontrollerini yaparak 3 bin 707 kilometrelik uzun yolculuğa çıktı.

BABASIYLA YAPAMADIĞI YOLCULUĞU TAMAMLAYACAK

Irak üzerinde sorun olsa bile İran üzerinden devam edeceğini söyleyen Ali Kasaplargil, "Umreye gitmek nasip olmuştu, daha önce çocuklarımla gitmiştim. Daha önceden de rahmetli babamla böyle bir düşüncemiz vardı. Onunla yapmak nasip olmadı, vefat etti. Onun için içimde bir ukde kaldı. Geçen sene çok istemiştim İran üzerinden bir iki arkadaşımız gitmişti. Ben de bu sefer Irak üzerinden gideceğim nasip olursa. İnşallah bir sorun olmayacak, şu ana kadar bütün yolculuk planlarımızı yaptık. Sosyal medya üzerinden birçok kişi yazdı. Hatta Erbil'den yazan oldu, Kuveyt'ten Konyalı bir kardeşimiz yazdı. Sağ olsunlar bu beni çok duygulandırdı, mutlu etti. İnşallah bundan sonra Irak tarafında sıkıntı olabileceğini söylediler ama o tarafta da dostlarımız olduğu için yardımcı olmaya çalışacaklar. Şayet orası da olmazsa artık bu yola baş koyduk İran üzerinden yola devam edeceğim" dedi.

"BENDEN SONRA GİDECEK İNSANLAR İÇİN DE VİDEO ÇEKECEĞİM"

Çıktığı yolculuğun heyecanını anlatan Ali Kasaplargil, "Çok heyecanlıyım, biraz da buruk bir heyecan var. Çocuklarımı burada bırakıyorum. Motosiklet benim tutkum, hayalim onunla gideceğim, ailemin korkusu da o yönde. Onlar da uçakla git diyor ama uçakla herkes gidiyor,ben de daha önce öyle gitmiştim şimdi bu da benim bir farkındalığım olsun inşallah. Benden sonra gidecek insanlar için de video çekeceğim. Onlar da oradan izlesin diye arabayla gitmek isteyenlere bile bir anı olarak kalır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

GENÇLERE TAVSİYESİ: ERKEN YAŞTA HEDEFİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

Kasaplargil, "İlk durağımız Medine olacak inşallah. Buradan giderken Adana, Şanlıurfa ve Silopi'ye kadar, oradan da Habur Sınır Kapısından çıkacağız. Daha sonra Erbil, Kuveyt oradan da Medine'ye gideceğiz. Bu yolculuğumuz Konya'dan toplam 3 bin 707 kilometreye tekabül ediyor. Tabii kaç günde varacağımı tahmin edemiyorum. 4 gün diye düşünüyorum fakat çöldeki durumlar, sıcaklık, motosikletin durumu, lastiği, yakıt durumu her şey olabilir. Meşakkatli bir yol, yolcunun işini Allah bilir. Bu bir hayal ama gerçeğe dönüştürüyoruz. Gençlerden gidecek olan olursa kesinlikle erken yaşlarda gitmesini tavsiye ederim. Sürekli motosiklete binen biri olarak binen kardeşlerimizin hedefi varsa erken yaşlarda hedefinden vazgeçmeden yapmalarını isterim" diye konuştu.