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Haberler > Ekonomi > Hem otopark hem toplu taşıma kullananlar dikkat! İstanbulkartı olanlara indirimli olacak

Hem otopark hem toplu taşıma kullananlar dikkat! İstanbulkartı olanlara indirimli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hem otopark hem toplu taşıma kullananlar dikkat! İstanbulkartı olanlara indirimli olacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son soyal medya paylaşımı hem otopark hem toplu taşıma kullananları yakından ilgilendiriyor. Otopark ücretini İstanbulkart üzerinden ödeyenlere yüzde 50 indirim uygulanacak.

İstanbul’da hem trafik hem maliyetler nedeniyle araçlarını belli noktalara bırakıp toplu taşıma kullanmak yaygın hale geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, otoparklara yüzde 50 indirim yapılacağını söyleyerek İstanbulkatı olanlar için sosyal medya hesabı üzerinden yeni uygulamanın detaylarını paylaştı.

“PARK ET DEVAM ET”

İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı paylaşımla “Park Et Devam Et” sistemine ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve kent merkezlerine yapılan kişisel araçlı yolculukları azaltmak amacıyla Park Et Devam Et sisteminin kapsamını genişletiyoruz. Seçili ispark P+D otoparklarında aracınızı park edin, İstanbulkart’ınızı kullanarak toplu taşıma araçlarıyla devam edin; dönüşte otopark ücretini de istanbulkart ile ödeyerek otopark ücretinde %50 indirim kazanın.”

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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