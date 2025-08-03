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İhbar geldi, dron havalandı! Kayseri'de 4 kişi suç üstü böyle görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayseri, Dron, Araştırma, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, dronla görüntülenerek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı alanında 15 metre derinliğe ulaşan çukurlar açtığı belirlendi.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

İhbar geldi, dron havalandı! Kayseri'de 4 kişi suç üstü böyle görüntülendi - 1. Resim

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ekipler, kaçak kazı yapan H.S, N.D, Ö.B. ve Y.Y'yi dronla görüntüledi.

Şüpheliler, kazı sırasında kullandıkları 2 tarama çubuğu, 1 kazma, 2 kürek, 2 metal boru, 6 bidon, 4 çift eldiven ve 21 muhtelif malzemeyle suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan incelemede, en büyüğü 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olan 4 çukur tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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