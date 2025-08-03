İhbar geldi, dron havalandı! Kayseri'de 4 kişi suç üstü böyle görüntülendi
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, dronla görüntülenerek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı alanında 15 metre derinliğe ulaşan çukurlar açtığı belirlendi.
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİLER
Ekipler, kaçak kazı yapan H.S, N.D, Ö.B. ve Y.Y'yi dronla görüntüledi.
Şüpheliler, kazı sırasında kullandıkları 2 tarama çubuğu, 1 kazma, 2 kürek, 2 metal boru, 6 bidon, 4 çift eldiven ve 21 muhtelif malzemeyle suçüstü yakalandı.
Kazı alanında yapılan incelemede, en büyüğü 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olan 4 çukur tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş