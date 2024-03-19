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Haberler > Gündem > Aracın çarptığı genç metrelerce uçtu! Kahreden anlar kamerada

Aracın çarptığı genç metrelerce uçtu! Kahreden anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı.

Bu sabah saat 07.45 sıralarında eski Valilik önünde yolcu minibüsünden inen M.K. (21) isimli bir genç, yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayarak yoldan geçmeye çalışınca kent merkezine seyir halinde olan M.A.P. idaresindeki otomobil çarptı.

METRELERCE HAVAYA UÇTU

Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan kazada minibüsün önünden koşar adım yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak savruldu.

Aracın çarptığı genç metrelerce uçtu! Kahreden anlar kamerada - 1. Resim

DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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