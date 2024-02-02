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    • İstanbul'un zam şampiyonu köprü geçiş ücreti oldu 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;un zam şampiyonu köprü geçiş ücreti oldu 
    İstanbul, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 76,74 ile köprü geçiş ücreti, fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 13,92 ile erkek gömleği oldu.

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 yılı Ocak ayına ilişkin fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 158'inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 54 ürünün fiyatı ise değişmedi.

    ZAM ŞAMPİYONU KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 

    Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün ulaştırma grubunda yer alan köprü geçiş ücretleri oldu. Köprü geçişlerindeki fiyat artış oranı yüzde 76,74 olarak kayıtlara geçti. 

    İstanbul'un zam şampiyonu köprü geçiş ücreti oldu 

    FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER 

    Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; sağlık harcamaları grubundan yüzde 56,39 ile diş tedavi ücreti, yüzde 49,11 ile kapıcı ücreti, yüzde 45,12 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, sağlık harcamaları grubundan yüzde 38,14 ile röntgen çekim ücreti, yüzde 37,60 ile laboratuvar tahlil ücretleri, gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 34,16 ile yeşil soğan ve yüzde 33,47 ile kıvırcık salata oldu.

    İstanbul'un zam şampiyonu köprü geçiş ücreti oldu 

    FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER 

    Ocak ayında İstanbul'da fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 13,92 ile erkek gömleği oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 9,04 ile takım elbise, yüzde 8,17 ile ceket, gıda harcamaları grubundan yüzde 7,46 ile portakal, erkek giyimi alt grubundan yüzde 6,10 ile palto ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 4,67 ile otel oda konaklama ücreti oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulZam
    Haberler > Ekonomi > İstanbul'un zam şampiyonu köprü geçiş ücreti oldu 
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