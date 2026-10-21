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Ekonomi

Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetinde 3.650 tonluk rekolte! Kente 1 milyar lira kazandırdı

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Kahramanmaraş’ta 145 işletmede üretilen coğrafi işaretli Maraş tarhanasında yıllık rekolte 3 bin 650 tona ulaştı. Kalitesine göre kilogramı 250 ila 350 liradan satılan geleneksel lezzetin, kent ekonomisine yıllık 1 milyar liralık katkı sağladığı tahmin ediliyor.

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Kahramanmaraş mutfağının coğrafi işaretli lezzetlerinden Maraş tarhanasında, yaz aylarında yoğunlaşan üretim mesaisi tamamlandı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana, üretim sürecinin ardından kurutularak tüketime hazır hale getirildi. Kendine özgü lezzeti ve üretim yöntemiyle öne çıkan Maraş tarhanası, çorba olarak tüketilmesinin yanı sıra çıtır haliyle de sofralarda ve atıştırmalık olarak yer buluyor.

Kahramanmaraşın eşsiz lezzetinde 3.650 tonluk rekolte! Kente 1 milyar lira kazandırdı
Başlık ResmiKahramanmaraşın eşsiz lezzetinde 3.650 tonluk rekolte! Kente 1 milyar lira kazandırdı

YILLIK REKOLTE 1 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Üretim sezonunun tamamlanmasıyla birlikte işletmelerde tarhana mesaisi sona ererken, sezon boyunca hazırlanan ürünler yıl boyunca tüketilmek üzere satışa sunuluyor. Kent genelindeki 145 işletmede gerçekleştirilen üretimde yaklaşık 3 bin 650 tonluk rekolteye ulaşıldı. Kalitesine göre 250 ile 350 liralara satılan tarhanada yıllık rekoltenin 1 milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor.

Kahramanmaraşın eşsiz lezzetinde 3.650 tonluk rekolte! Kente 1 milyar lira kazandırdı
Başlık ResmiKahramanmaraşın eşsiz lezzetinde 3.650 tonluk rekolte! Kente 1 milyar lira kazandırdı

"ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA VERİMLİ GEÇTİ"

Üretici Ümmet Güngör, tarhana sezonunun kapandığını belirterek, "Allah'ım tekrarını nasip eylesin. Bu yıl önceki yıllara göre daha verimli geçti. Tarhana işinde sabahın erken saatlerinde ayakta olmak lazım. Pişirme, yoğurtlama, dinlendirme, serme ve paketleme gibi çeşitli evrelerden geçiyor. Son günlerdeyiz ve üretim tamamlandı. Hijyenik ve sağlıklı bir üründür tarhana. Kış boyu tüketilebilir. Bayatlama ve benzeri durumlar olmaz. Maraş tarhanası Avrupa ve Türkiye'nin birçok yerlerine sevk edilebiliyor. Tarhana kalitesine göre değişiyor ve 250-350 TL arasında satıldı" dedi.

Kahramanmaraşın eşsiz lezzetinde 3.650 tonluk rekolte! Kente 1 milyar lira kazandırdı
Başlık ResmiKahramanmaraşın eşsiz lezzetinde 3.650 tonluk rekolte! Kente 1 milyar lira kazandırdı
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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