Kalp, karaciğer, deri dokusu... Et hariç her şey çıktı! Bakanlık gıda sahtekarlarını marka marka ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları duyurduğu listeyi bir kez daha güncelledi. Baharat, lahmacun, etli ekmek, sucuk, tereyağı ve peynir çeşitleri gibi ürünlerde hile yapıldığı görülürken, listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı. Bir işletmenin etli ekmeğe et hariç her şey koyduğu görüldü. Söz konusu üründe kanatlı eti, kalp, karaciğer, taşlık çıktı. Bir başka işletmenin pide harcında ise deri dokusu bulundu. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada yapılan hilelerin önüne geçmek için 81 ilde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünler ve markaları kamuoyu ile paylaşılıyor.

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden duyurulan liste "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki farklı listede açıklanıyor. Bakanlık listeyi 13 Mayıs tarihi itibarıyla bir kez daha güncelledi.

HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

Listeye göre; baharat (gıda boyası), etli ekmek, pide harcı, sucuk, tereyağ, lor, beyaz ve kaşar peynir gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Ürün ürün, marka marka açıklanan listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı. Özellikle lahmacun, pide, etli ekmek gibi ürünlerde yapılan hileler, dışarıda yemek yemeyi bir kez daha düşündürdü.

ET HARİÇ HER ŞEY KOYMUŞ

İstanbul Pendik'te bulunan "Sivaslım Etli Ekmek ve Köfte Salonu" adlı işletmeninetli ekmeğe et hariç her şeyi koyduğu görüldü. Söz konusu üründe kanatlı eti, kalp, karaciğer, taşlık çıktı.

Yine Bursa'da hizmet veren "1.42 Etli Ekmek Konya Sofrası" adlı işletmenin pide harcında deri dokusu, kanatlı eti, taşlık tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: